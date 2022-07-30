埃塞俄比亚的阿比西尼亚香蕉

非洲作物 / 粮食危机

全球气候变化失常对农业生产带来负面影响，埋下导致粮食安全问题的潜在危机。在东非国家埃塞俄比亚，有一种神奇的植物。对人类而言，它全身都是宝。这种可以被食用的植物名为阿比西尼亚香蕉（Enset或Bananier d'Abyssinie），也被称之为“假香蕉”。它适应气候变化，一年四季任何时候都能够生长，是近2千万人的基本食品。有学者认为，这种植物有望成为全球粮食安全问题的解决办法之一。这是本台法广RFI法语«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)最近节目里所关注的话题之一。

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RFI Image Archive / En Éthiopie, tout le monde possède des arbres enset dans son jardin ou dans son arrière-cour, la plupart du temps par dizaines voire centaines. © promusa.org / RFI Image Archive

本台法广RFI法文网2022年07月30日星期六在«非洲报导»专栏（Chronique Reportage Afrique）重播通讯员诺亚（Noé Hochet-Bodin）于两个月前—今年05月11日发自埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴(Addis Abeba)的一篇实地采访。介绍当地的一种假香蕉（Enset），被誉为对抗饥饿的植物。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法广专栏«非洲报导» © FMM - Studio Graphique

这篇实地采访报导的法文标题为：[Éthiopie: l’enset, légume miracle face au changement climatique]。中文可译作：[埃塞俄比亚：阿比西尼亚香蕉（Enset），面对气候变化的奇迹蔬菜]。下面是简介以供分享。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法广«非洲报导»专栏 © RFI

据本台法广RFI通讯员在这篇专栏报导中首先描述说，受访者是一位50来岁的女士，她仅用臂力就把Enset连根拔出。在当地，只有妇女在从事这种令人难以忍受的工作。她们充分利用这种植物的每一部分。一位女受访者指出，这种作物不仅是粮食，也是动物的饲料。纤维还可被用于制作绳子。所采集到的植物汁被称为bulla，可被用于怀孕妇女。

一颗成年Enset可产食物近70公斤 -

在当地，每家每户都种植了这种阿比西尼亚香蕉（Enset）。大部分人有数十棵这种植物，也有人是上百棵。这种植物成年后高度可达8米，产出大约70公斤的食物。另一位受访者解释说，Enset比其它植物更容易种植，只需挖个洞，种下根。之后，这种植物可能自己生长。收获后，可以赚近50欧元。

学界致力于Enset生产工艺的改进 -

埃塞俄比亚阿尔巴明奇大学（Université Arba Minch）的一名教授遗憾地指出，这种植物在埃塞俄比亚南部很常见，必不可缺。但在世界其它地方，鲜有人知。这名教授正在试图改进已有数世纪之久的传统工艺，以使这种作物在40年后，可以为上亿人口提供食物。他还认为，这种作物可能成为解决全球粮食安全问题的新办法之一。

Enset这种农作物还有待人工种植 -

在这集«非洲报导»专栏（Chronique Reportage Afrique）节目的最后部分，本台法广RFI亚的斯亚贝巴通讯员指出，Enset这种植物目前在埃塞俄比亚有种植。而在这一地区的其它国家：卢旺达、坦桑尼亚、肯尼亚和乌干达，则都是处于野生状态。

Image RFI Archive / Éthiopie: l’enset, légume miracle face au changement climatique. © Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International / Image RFI Archive

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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