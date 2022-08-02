史上最干七月：气候变化愈发可见

刚刚过去的七月，刷新了不少气象记录。这个被高温和干旱夹击的夏天只是气候变化给人类带来的诸多影响的缩影之一。

广告 继续浏览后续

刚刚过去的七月对一般人来说肯定不太好过。在不到一个月的时间内，法国本土遭受了两波热浪的袭击。而对于法国气象台的专家们来说，他们的工作也因此难得很多，面对空前的高温与干旱，他们需要不断找出准确的修饰词来向公众描述这个不同以往的月份。

根据法国气象局的统计，自从1958年法国气象台建立完整的气象观测记录以来，刚刚过去的七月是史上最干燥的七月，也是降水量第二低的月份。总体上来说，降水量往往低于5毫米，而在法国本土的东南部，降水更是几乎不存在。

如果从温度上来看，这个平均气温达到了25.2摄氏度的七月是史上第三热的七月。而如果把统计的目标略微扩大，2022年的前七个月份的平均气温也则有创造了有史以来的最高记录。

更加不幸的是，高温干旱这种极端的天气并不会随着七月的结束而离去。截止到8月2日，随着最后几个位于法兰西岛大区的省也由于干旱天气而被归入干旱天气预警名单，法国本土的所有省份至此都面临着干旱的威胁，而新一波热浪也即将在八月初再次从南向北席卷法国。

极端天气带来的隐患不仅仅只局限于人体健康层面，其在其他产业所造成的影响更加的明显。

在农业方面，干旱和高温叠加的极端天气导致了农作物的减产。根据法国农业部与7月1日公布的数据，不包括大米法国谷物类的作物产量与去年同期相比减少了340万吨；而法国人主食面包的原材料，细小麦的产量也相比较于去年收缩了7.2%。

更加不幸的是，异常气象条件给人类社会带来的影响将会持续下去。从短期来看，夏季属于不少农作物生长的关键时期。因此，干旱缺水以及过度太阳的照射，已经影响到了作物的破土生长，进而很有可能会影响下半年农作物的收成。

而从更加长远的角度来看，气候变暖导致的极端天气多发，可能是人类必须要面对的现实之一。法国气象台初步预测，今年八月的平均气温仍将会超越往期平均值，而降水量会与之相反，相比较往年同期会有所萎缩。

这些数据背后的悲观预测，似乎预示着在气候变暖的速率不降反升。尽管节能减排已经成为社会层面的共识，但为了实现口号背后所需要的努力可能比不少人所预测的都要多不少。

而在目前情况下，为了能够在冬季取暖器能够拥有电力，不少欧洲国家纷纷宣布重新启用煤电站。不知道气候如此变暖下去，空调是否会成为法国家庭未来挨过夏天的必须产品。