三种主要温室气体 2021 年排放均创下了新高

气候变化

二氧化碳、甲烷和一氧化亚氮这三种主要温室气体在大气中水平在 2021 年均创下了新高

联合国最新公布的报告显示，二氧化碳、甲烷和一氧化亚氮这三种主要温室气体在大气中水平在 2021 年均创下了新高。

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在第27届气候大会即将在11月6日召开之际，联合国公布最新调查报告显示，二氧化碳、甲烷和一氧化亚氮这三种主要温室气体在大气中水平在 2021 年均创下了新高。

其中2021年的甲烷浓度同比出现了最大的增幅，甲烷属于高强温室效应气体，比二氧化碳聚热量更高。

世界气象组织的科学家们表示目前不清楚甲烷排放大增这一异常现象的原因，但似乎与人类活动有关。

另外2021年二氧化碳和一氧化氮的排放量也连续打破纪录。

就是在1990至2021年间，长效温室气体对气候的增温效应增加了近50%，其中二氧化碳约占 80%。

就是在2021年空气中的二氧化碳浓度为415.7%（ppm），甲烷为十亿分之1.908（ppb），一氧化亚氮为 十亿分之334.5。这些数值分别比工业化前，人类活动开始破坏大气中这些气体的自然平衡之要高出许多。

世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯呼吁各国采取紧急行动，再次强调了应对控制气温升高的紧急性，指出目前减少温室气体排放并防止未来全球温度进一步上升面临的巨大挑战。

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