刚果(金):采矿不应破坏环境

RFI采访 / 非洲经济

在刚果民主共和国（RD Congo）,部分非政府组织（ONG）担心采矿活动对环境的影响。而该国环境部更干脆，坦承矿业毁坏环境。这是本台法广RFI法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)本周在节目中播出的最新话题之一。

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本台RFI法文网2022年10月25日星期二在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出卢本巴希（Lubumbashi）通讯员德尼丝（Denise Maheho）的一篇最新报道。在刚果（金），从加丹加(Katanga)的铜矿区，到开赛（Kassaï）的钻石矿区，或者是在基伍（Kivu）的金矿区，多条水流遭到污染，土壤含毒。该国非政府组织利用[Alternative Mining Indaba]论坛提醒当局和采矿业者重视这一问题。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[RDC: des ONG s'inquiètent de l'impact environnemental des activités minières]。换作中文可译为：[刚果（金）：有非政府组织担心矿业活动的环境冲击]。下面是简介以供分享。

RFI Carte / RD Congo. 非洲国家：刚果民主共和国。 RFI - L. Mouaoued

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报导首先指出，[非洲资源观察]（Afrewatch）和[南部非洲资源观测站](SARW-Observatoire des ressources en Afrique australe)这两个非政府组织一起对加丹加(Katanga)的情况发出警告。最新的一项研究结论显示，矿业活动影响环境和社区。多条河流遭到被排入的酸性物质污染，水生系统遭破坏、土壤不再有利耕种。有多个社区里发现疥疮(gale)，情况十分严重。

民间抱怨矿企污染生态却无需承责 -

在一座名为Kabombwa的村庄，有一间石灰（chaux）生产厂。当地居民一年来再三抱怨水污染引发类似疥疮那样的皮肤病，但驻厂医生予以否认。医生在诊断400多人后，不认为石灰与疥疮之间存在关联。有些组织仍旧寻求司法仲裁，但通常是以失败告终。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

以2011年的一桩污染案为例，三家矿企排放有毒物质造成700户菜农和10多个农场严重损失。尽管后来控方村民们胜诉，但司法判决每户补偿6000美元。村民们对此感到失望，因为，这不足以弥补损失。但他们提出的上诉，也未能得到法官的支持。

刚果(金)环境部承认矿业毁坏环境 -

刚果（金）环境部的秘书长接受采访说，他们反应不足的原因是因为存在太多的障碍。矿企有军事人员保卫，连官方的收税员都无法进入。他们受到手段不足的限制，只能尽力而为。

发展不应以牺牲环境与人类为代价 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇采访报道的最后部分提到，刚果（金）矿业的税收占全国预算的20%。公民社会组织认为，不能构建一种破坏环境和人类的发展。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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