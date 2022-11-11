COP27 :2022年碳排放将再创新高

cop27/气候变化

根据全球碳项目最新公布的碳排放统计报告，今年的碳排放不仅已经恢复新冠疫情爆发之前的排放水平，而且有可能增长1%， 使限制地球升温1.5度的目标越来越高不可攀。

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尽管联合国气候专家反复强调必须从现在开始大幅度减低全球各国的碳排放总量，然而，今年全球的碳排放总量不仅并没有下降，反而呈上升趋势。

根据统计全球碳排放数据的权威组织全球碳排放项目（Global carbon project）最新公布的统计数字，2022年全球的化石燃料所排放的二氧化碳的总量同2021年相对比将增长+1%，达到366亿吨，超过了新冠疫情爆发之前的水平。

造成此一增长的原因，主要是由于疫情平静之后航空交通的恢复以及乌克兰战争导致能源紧张许多国家都恢复使用煤炭。

全球碳排放项目GCP团队汇集了来自80个机构的100多名科学家，计算每年的二氧化碳排放量，以及剩余的 "碳预算"，即为保持低于特定全球温度而排放的二氧化碳的上限。

按照目前的碳排放标准，将地球升温幅度在本世纪末限制在1.5度以内的目标实现的可能性将十分渺茫，因为今天地球升温已经达到1.2度，要在2030年之前实现1.5度的希望都仅仅只有百分之五十的可能， 因为必须将温室气体排放下降45%，才有可能实现这一目标。

在世界最大的排放国中，印度2022年的化石燃料排放增长最为明显，增长6%，美国预计将增长1.5%。而 中国，预计将减低-0.9%，不过，专家担心中国的碳减排仅仅是由于清零政策导致经济发展降速，担心减排趋势是否会延续。

因俄罗斯入侵乌克兰而陷入能源危机的欧盟，预计将减低碳排放-0.8%，其中天然气排放骤降10%，煤炭排放猛增6.7%，而石油则为+0.9%。

世界其他地区预计将有1.7%的增长，主要是由航空运输的复苏所推动。

非化石燃料的排放略微下降，约占总量的10%，主要是由于毁林造成的。

报告指出，气候变暖已经影响到大自然的碳吸收能力， 2012至2021年十年间，陆地对二氧化碳吸收量减少了约17%，海洋的吸收量减少了4%。

不过，报告的作者之一，气候科学家科琳娜·勒奎雷（Corinne Le Quéré）也强调指出，在过去十年中，化石燃料排放的趋势增长已经从2000年代的每年3%左右下降到每年0.5%。显示气候政策行之有效。

而且由于疫情以及战争的原因，今年将不会是一个典型的年份，无法从中得出明显的教训。她说，尽管碳排放量并没有像它们应该的那样下降，但是全球1%的碳排放增长或许并不是 "长期趋势"。

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