RFI采访 / COP27

摩洛哥推动去碳化盼提竞争力

发表时间：

RFI Image Archive / Le Maroc a mis en place une stratégie nationale de décarbonation de son industrie depuis 2017. Ici, des éoliennes sur le parc éolien d'Amogdoul, près d'Essaouira, ville située sur la côte atlantique, au Maroc. (illustration)
RFI Image Archive / Le Maroc a mis en place une stratégie nationale de décarbonation de son industrie depuis 2017. Ici, des éoliennes sur le parc éolien d'Amogdoul, près d'Essaouira, ville située sur la côte atlantique, au Maroc. (illustration) © Getty Images - Sandra Leidholdt / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
10 分钟

在北非，计划为期近两周的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP 27）于2022年11月06日上星期天在埃及濒临红海的度假胜地沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh）开幕以来，现已过去了一个星期。本次全球峰会的闭幕日期被定在2022年11月18日下周五。在临近的马格里布地区，摩洛哥王国（Maroc）当局正致力于推动工业去碳化，以求提升竞争力。这是本台法广(RFI)法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)本周五上网的最新话题。

广告

本台RFI法文网2022年11月11日星期五在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出记者奥利维耶（Olivier Rogez）的一个最新采访报道，介绍可再生能源比重已占摩洛哥（Maroc）国家能源消费总量近40%。该国当局正致力于一项大范围的工业去碳化方案。

Image RFI - Chronique Afrique Economie
FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[COP27: le Maroc s'engage dans un vaste plan de décarbonation de son industrie]。换作中文可译为[COP27:摩洛哥致力于一项对其工业广泛的去碳化计划]。下面是简介以供分享。

摩洛哥相信工业去碳化一举两得 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报导首先指出，摩洛哥当局觉得它的工业去碳化计划，不仅是为了应对气候变化的挑战，还有助于提升竞争力。当局自2017年起开始，实施一项全国工业去碳化战略。这是要更多地使用可再生能源以减少排放二氧化碳（CO₂）。

Image RFI Carte - Maroc
RFI Carte Archive / Afrique : Maroc est un pays d'Afrique du Nord sur le littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée. Ici, une carte du pays. (illustration) 存档地图 / 非洲国家 ：摩洛哥。 RFI Carte

接受本台法广RFI记者采访的[马格里布工业]（Maghreb Industries），正是在2017年借其口香糖工厂从卡萨布兰卡（Casablanca）市中心搬往机场工业园区之际，启动了去碳化战略。该企业的总裁哈金（Hakim）自豪地说，新建的厂房不仅在屋顶安装了太阳光伏板，还有回收能源的系统。每年节约排放温室气体近2000吨。这家企业不仅已减少了对化石燃料的消耗，还将扩大其太阳能发电规模以用于口香糖生产的工业程序。想法是在2023年或2024年时，实现几乎整个生产都电力化。

欧洲将于2025年开征温室气体税 -

国际著名咨询机构普华永道事务所（PwC）受当局之托，伴随摩洛哥推动实施的能源过渡和去碳化战略。为普华永道事务所（PwC）工作的阿西娅（Assia）在接受采访时，介绍了摩洛哥去碳化战略的优先行业有：建筑业、水泥生产者、手工制造业、皮革工业，以及农产食品加工业等。摩洛哥的产品很多是出口欧盟及其它国家，这带来了大量的就业。而欧洲将于2025年开始对去碳化不足的进口产品征收一种温室气体税（taxe carbone）。

Image - RFI - Afrique Economie
RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇采访报道的最后部分提到，去碳化的重要性不仅是在气候上，也是为了竞争力。摩洛哥当局，无意置其工业面对其它更加绿色竞争者而不顾。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

.

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事