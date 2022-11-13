摩洛哥推动去碳化盼提竞争力

RFI采访 / COP27

在北非，计划为期近两周的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP 27）于2022年11月06日上星期天在埃及濒临红海的度假胜地沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh）开幕以来，现已过去了一个星期。本次全球峰会的闭幕日期被定在2022年11月18日下周五。在临近的马格里布地区，摩洛哥王国（Maroc）当局正致力于推动工业去碳化，以求提升竞争力。这是本台法广(RFI)法语«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)本周五上网的最新话题。

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本台RFI法文网2022年11月11日星期五在法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出记者奥利维耶（Olivier Rogez）的一个最新采访报道，介绍可再生能源比重已占摩洛哥（Maroc）国家能源消费总量近40%。该国当局正致力于一项大范围的工业去碳化方案。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[COP27: le Maroc s'engage dans un vaste plan de décarbonation de son industrie]。换作中文可译为[COP27:摩洛哥致力于一项对其工业广泛的去碳化计划]。下面是简介以供分享。

摩洛哥相信工业去碳化一举两得 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇报导首先指出，摩洛哥当局觉得它的工业去碳化计划，不仅是为了应对气候变化的挑战，还有助于提升竞争力。当局自2017年起开始，实施一项全国工业去碳化战略。这是要更多地使用可再生能源以减少排放二氧化碳（CO₂）。

RFI Carte Archive / Afrique : Maroc est un pays d'Afrique du Nord sur le littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée. Ici, une carte du pays. (illustration) 存档地图 / 非洲国家 ：摩洛哥。 RFI Carte

接受本台法广RFI记者采访的[马格里布工业]（Maghreb Industries），正是在2017年借其口香糖工厂从卡萨布兰卡（Casablanca）市中心搬往机场工业园区之际，启动了去碳化战略。该企业的总裁哈金（Hakim）自豪地说，新建的厂房不仅在屋顶安装了太阳光伏板，还有回收能源的系统。每年节约排放温室气体近2000吨。这家企业不仅已减少了对化石燃料的消耗，还将扩大其太阳能发电规模以用于口香糖生产的工业程序。想法是在2023年或2024年时，实现几乎整个生产都电力化。

欧洲将于2025年开征温室气体税 -

国际著名咨询机构普华永道事务所（PwC）受当局之托，伴随摩洛哥推动实施的能源过渡和去碳化战略。为普华永道事务所（PwC）工作的阿西娅（Assia）在接受采访时，介绍了摩洛哥去碳化战略的优先行业有：建筑业、水泥生产者、手工制造业、皮革工业，以及农产食品加工业等。摩洛哥的产品很多是出口欧盟及其它国家，这带来了大量的就业。而欧洲将于2025年开始对去碳化不足的进口产品征收一种温室气体税（taxe carbone）。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇采访报道的最后部分提到，去碳化的重要性不仅是在气候上，也是为了竞争力。摩洛哥当局，无意置其工业面对其它更加绿色竞争者而不顾。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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