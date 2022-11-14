COP27:联合国气候大会第二周

气候变化 / COP27

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP 27）进入第二周。本台法广RFI有多名特派记者在现场做报导，并发回对专家学者们的采访。

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在位于北非的中东国家埃及，正在举行中的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP 27）现已进入第二星期。

RFI Image Archive / La 27e Conférence Climat (COP27) se tient à Charm el-Cheikh, en Égypte, en novembre 2022. Here, View of a COP27 sign on the road leading to the conference area in Egypt's Red Sea resort of Sharm el-Sheikh. REUTERS - SAYED SHEASHA / RFI Image Archive

本台法广RFI特派记者克莱尔（Claire FAGES）2022年11月14日周一发自沙姆沙叶赫（Sharm El Sheikh）的现场报导说，对非洲国家而言，第一个星期的总结一般。许多问题留给了这个星期。如何补偿因气候变化所造成的损失？这是本次气候大会讨论的话题，对非洲国家是一个进步。在这一方面代表非洲团体发言的肯尼亚谈判人强调，如何保证“谁污染谁付费”原则的实施。

如何补偿非洲是讨论重点之一 -

本台法广RFI特派记者指出，美国拜登总统宣布，为非洲国家适应气候变化加大金融支持。这是一个令人鼓舞的举动。就此，法国智库[可持续发展与国际关系研究所]（IDDRI-Institut du Développement Durable et des Relations Internationales）的一名学者认为，在金融上必须取得更大的进展，以使非洲可能对本次气候大会感到满意。他表示，如果本次气候大会将在第二个星期结束时对非洲而言取得成功，那人们得推进，就赔偿损失的金融方式上做出某些承诺。

RFI Image Archive / IDDRI-Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. 存档图片：法国[可持续发展与国际关系研究所] © IDDRI / RFI Image Archive

在另一项关键事务上，本次联合国气候大会将于周二讨论，在全球能源过渡的大背景下，非洲的化石能源地位。第27届联合国气候大会按计划将于本周末结束。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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