埃及峰会分歧： 维持1.5度高指标及设立损失与损害机制

中国/气候变化

第27届联合国气候峰会进入最后三天的关键谈判日，各国必须就峰会最终的共同声明达成共识，而到目前为止，声明的焦点内容仍有待商榷。

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分歧的焦点之一是否继续维持将地球升温幅度在本世纪末同工业革命之前相对比上升1，5度的目标，去年在英国举行的格拉斯哥峰会上，联合国近两百个成员国坚持巴黎协定制定的这一遏止地球升温的最高目标，并且承诺将在新的一年中作出新的努力，曾经被赞誉为是一大具有雄心的共识。然而，在今年的峰会上，仅有包括墨西哥在内的三十多个国家作出了新的承诺。

对许多国家以及气候专家来说，继续维持1，5度的目标有些自欺欺人。十月底，来自全球五十多个国家的一千多名科学家发表联合声明公开呼吁必须面对现实将事实告诉民众，他们的呼吁受到部分气候专家的响应。

专家们提出上述说法的主要依据是联合国环境规划署 (UNEP) 于 10 月底发布的气候行动报告，报告显示，国际社会仍未能制定出将升温限制在 1.5°C 以内的“可靠”途径。该研究表明，如果各国遵守对 2030 年做出的承诺，地球在本世纪末将处于 +2.4°C 至 +2.6°C 的轨道上，甚至 是+2、8°C政策。

而倘若要维持+1.5度的目标，这意味着必须在2030年之前，将碳排放量同目前相对比减低45 %，而这对许多气候专家来说，都是望尘莫及的。

不过，联合国气候变化政府间专家小组（IPCC ）今年 4 月发布的最新报告坚持倘若大幅度减低化石燃料的使用，倘若可再生能源迅速发展并且在新科技的协助下，达标的可能性依然存在，美国宾夕法尼亚州立大学地球系统科学中心主任、气候学家迈克尔·曼（Michael Mann），放弃是没有意义的，并断言+ 1 .5°C 的目标不再可以实现是“错误的” 。此外，反对放弃1，5的目标的主要原因是担心各国将减低努力。

据透露，中国以及沙特阿拉伯两国再度表示对反对将+1.5度的目标继续保留在峰会的共同声明上，强调必须将升温幅度维持在两度以内。

就埃及峰会的焦点议题损失与损害问题(Loss and Damage)，包括中国在内的G77与中国集团提议成立一个专门援助受到气候变化严重国家的基金会，该基金会将于明年正式成立，不过，该提议遭到发达国家的反对。中国与巴西等金砖国家15日发表声明，支持主席国埃及达成一个公平和具有雄心的协议。

新西兰惠灵顿维多利亚大学中国气候政策研究专家卢宇航先生认为中国在损失与损害等气候适应问题上立场暧昧，他向法广表示：“在损失与损害方面（loss and damage），中国的处境其实十分尴尬，因为一方面中国是一个发展中国家，而损失与损害的原则就是发达国家向发展中国家提供补偿，但是，另一方面，中国又是世界第二大经济体，虽然人均GDP相对较低，但是并不属于是贫穷国家，因此，中国不应该属于损失与损害方面的受惠国。而且，也有发达国家会认为按照最近获得数据中国的历史排放量其实已经达到了美国的一半，而且，随着时间的推移，这个数字还在不断增长，这是否意味着中国就永远不用支付损失与损害呢？是否也应当同发达国家一同承担部分责任呢？这对中国来说是一个十分尴尬的问题。因为中国巨大的碳排放量有目共睹，而中国确实也是一个发展中国家。所以，在这个问题上，中国政府确实需要明确定位，因为官方的表态比较模棱两可，政府只是表示支持发展中国家获得补偿，但是，却并未明确究竟是在仅仅口头支持，或者道义上的支持，还是真正的从资金上给予支持?这或许也说明了中国政府在气候适应的整体上的定位尚未明确，如果说中国在减排方面的定位十分明确的话，中国在气候适应方面，包括在损失与损害方面的定位就目前而言依然十分模糊“。

此外，11月15日抵达峰会的巴西新当选总统卢拉是16日与17日两天峰会的聚焦点之一。

俄罗斯气候代表团的一次会议遭到人权活动分子的干扰。

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