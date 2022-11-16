COP 27： 小岛国联盟威胁杯葛峰会共同声明

联合国/气候变化

巴西当选总统卢拉是11月十六日埃及气候峰会的关注焦点，不仅是因为卢拉在气候峰会的讲话使许多在场的巴西人感觉巴西终于回到了一个正常国家的轨道，而且也是因为卢拉此番乘坐转机前往会场引发舆论反弹。

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11月16日气候峰会会场最热闹的场景应该是卢拉的出现以及他发表的不断赢得热烈掌声的讲话，卢拉在演讲中表示要翻过坏的一页，去帮助创建一个新的世界和平的秩序。

不过，和平秩序的创建取决于国际多边外交的效率，而埃及气候峰会的进展令人对此持有怀疑，周三下午，由43个成员国组成的小岛国联盟(AOSIS)发表联合声明，威胁倘若在损失与损害基金上无进展，他们将会杯葛峰会的共同声明。

声明批评许多发达国家的不作为可能使谈判陷入僵局，对建立损失和损害供资机制的希望造成破坏性打击。安提瓜和巴布达的代表明确表示，赞赏英国和新西兰等国家的积极参与，批评其他西方国家继续为化石行业的利益服务。

确实，根据来自反石油组织的数据，G20国集团和国际主要开发银行每年为化石燃料项目提供的资金几乎是清洁能源项目的两倍。他们每年为化石燃料提供的补助达到550亿，而为可再生能源提供的资金仅为290亿。这确实与气候目标大相径庭。

同样同气候目标大相径庭的是，出席峰会的国家领导人与企业老板乘坐的私人专机，巴西当选总统卢拉乘坐专机迁往沙姆沙伊赫也引发舆论反弹。同样，峰会会场空调的高能源消费以及快餐服务所使用的大量的塑料用品，更不用说，世界最大的塑料垃圾生产企业可口可乐是此次峰会的赞助商，更使人对气候峰会的模式本身提出质疑。

周三在气候峰会的中国展览馆召开了一个叫做以竹子来取代塑料，简称为”以竹代塑“的介绍会，并且展出了一系列用竹子生产的产品，绝大多数的塑料用品，特别是一次性用品基本上都可以以竹子来生产，其实，改变使用一次性产品的习惯，或许对减低排放，减少垃圾更为有效。正如，日本展览馆展出的将塑料垃圾转化成氢能源的技术一样，变废为宝自然是求之不得，但是，不生产塑料制品或许才是解决问题的根本。

记者在中国展览馆附近遇到多位来自中国国内的非政府组织成员，青年气候联盟以及中国企业届的代表，同去年相对比，中国对今年峰会的参与似乎更加积极，这或许同下个月中国即将同加拿大共同举办联合国生物多样性峰会有关。

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