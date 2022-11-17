COP27: 法广专访玛丽·罗宾逊

中国/气候变化

玛丽·罗宾逊女士（Mary Robinson）是国际政坛德高望重的政治元老，这位前爱尔兰总统在担任联合国人权事务高级专员期间为捍卫人权作出了特殊的贡献。今天她担任由联合国前秘书长科菲·安南、南非前总统纳尔逊·曼德拉、以及美国前总统吉米·卡特一道创建的“元老会”（The Elders）的主席。员老会继续积极关注国际事务。

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1997年与2001年担任联合国人权事务高级专员时曾经对中国，伊朗等国的人权状况提出尖锐的批评。近年来，罗宾逊女士积极推动气候正义，频频出现在气候峰会会场，为气候受害者呐喊。

玛丽·罗宾逊女士在记者会会场接受了法广的专访：

法广： 非常感谢您接受法广的专访，您在过去曾经对许多国家的人权提出了毫不留情的批评，最近几年来又不断为气候受害国呐喊，就埃及峰会的焦点议题损失与损害问题，您如何评论中国政府的立场？

玛丽·罗宾逊 ： 中国主席习近平在北京最近举行的会议上谈到要同发展中国家，贫穷国家建立更加紧密的关系，我对此表示支持，因为中国今天是一个有影响力的大国，必须在气候领域起到积极的主导作用，今天下午会间中国气候特使的时候我也会这么说，中国是二十强集团成员国（G20），我期待G20集团能够对世界金融系统进行改革，如何才能够对贫穷国家给予更多的援助，对气候，发展以及损失等议题，上获得突破，所以，我期待中国能够在上述议题上积极参与。

法广：您认为中国应该如何积极参与呢？美国与欧盟多个国家呼吁北京出资参与，您认为这样的要求合理吗？

玛丽·罗宾逊 ： 中国其实已经在援助发展中国家了，而且这也是合乎情理的，因为中国虽然不应该承担碳排放的历史责任，但是，中国最近及十年来的巨大的碳排放很快也会成为历史排放。中国最近几年来飞速发展可再生能源，而与此同时，中国必须尽快减低对煤炭的使用并且加速建筑减排，所以，这上述所有议题上，中国将扮演一个重要的角色。2019年的四月，我们元老会曾经与中国主席习近平和他的高级官员举行了一个十分积极的会议，我们期待在中国新冠疫情结束之后，可以与中方进行更加深入的交流。

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