COP27 : 生物多样性日与中国参与

COP27

埃及气候峰会进入最后阶段，气候脆弱国家以及气候活动组织都在作出最后的努力，太平洋岛国斐济的代表呼吁峰会尽快就损失与损害赔偿机制达成协议，他说，斐济已经有48个社区的土地被海平面上升和潮汐涌动所淹没，而斐济的国内资源只能覆盖四个地区。

广告 继续浏览后续

联合国气候变化执行秘书西蒙·斯蒂尔(Simon Stiell) 也敦促缔约方尽快就解决损失与损害L&D问题达成一致，呼吁埃及气候峰会能够取得实质性的进展。他说，今年全球遭受气候危机危害的数百万人表明，仅仅将损失和损害列入峰会议程是渊源不够的。

今年上午，由来自全球各地的原住民社群，青年气候活动组织，环保组织所组成的气候行动网络组织在峰会举行大规模的抗议活动，他们将占领峰会大会议厅，并且发表“人民宣言”，要求气候峰会就气候正义发表强有力的声明。

此前该组织呼吁非洲等地的发展中国家的政府领导人不要将本国的资源出售给发达国家，不要出卖本国人民的利益。

此外，今天也是埃及气候峰会的生物多样性日，今天的主要日程是在德国与德国和国际自然保护联盟（IUCN）的牵头下，启动一个基于保护自然的倡议，内容是为基于生态系统的创新性适应方法提供赠款。

中国是下个月在加拿大蒙特利尔举行的联合国生物多样性峰会的主办国之一，出席气候峰会的中国环保组织积极参与生物多样性日的活动，中华环保联合会国际部的副部长倪垚向法广介绍了他们在峰会的活动： “我们在气候大会上组织了许多活动，主要是推动生态文明的理念，介绍气候变化与其他议题的协同机制，例如生物多样性与气候变化，塑料污染治理与气候变化的协同，通过组织许多专家来介绍许多环境议题与气候变化之间的关联，我们已经组织了许多主题边会，每天都有主题，今天是生物多样性日，我们播放的视频就是我们去年在昆明联合国COP15峰会上播放的视频。“

去年在昆明举行的生物多样性峰会上，联合国将来自中国的“生态文明”纳入《生物多样性公约》，就生态文明的具体含义，倪瑶回答说按照他的理解生态文明是一个大于环保的概念，是一个大的文明的概念，对环保组织来说，就是将保护环境作为一个更加系统的工作来处理。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅