COP27峰会延期一天 克里染疫更增变数

联合国/气候变化

埃及气候峰会同以往的峰会一样进入最后的加场赛，俄乌战争导致的能源危机与国际地缘政治局势的紧张气氛都使此峰会达成一致倍加艰难。不过，据来自美国一家非政府组织的信息，在欧盟周五提出十亿欧元的援助资金之后，中美两国正在进行最后的谈判，或将在最后24小时内达成协议。来自中方的信息也显示，美中两国因美国众议长院长佩洛西访问台湾而终止的气候谈判在二十强峰会美中双边会谈之后已经重新启动，尽管期间非正式的交流始终没有停止。

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那么，在两周的谈判之后，各方达成最终共同声明的主要障碍是什么？中国气候变化专家委员会副主任王毅先生这样向法广表示：我觉得其中有许多问题，当然，其中的关键还是资金问题，出了其他资金问题之外，损失与损害（Loss and Damage）的补偿机制问题这是一个新的问题，要设立一个全新的机制所以是一个比较复杂的问题；第二是是否维持1，5度的目标的问题，这也是一个很大的问题，再就是还有一些别的问题，例如去年峰会遗留下来的有关碳交易的第六条的问题，谈判人员昨晚就因为这个工作到三四点，尽早一大早七点开始谈判。还有一些问题包括要求发展中国家承担责任，要求排放大国，中国在2025年达峰，而中国承诺的碳达峰的目标是2030年之前。发达国家要求发展中国家早日达标但他们自己却并没有深度减排，给发展中国家提供发展机会，这些都是峰会达成一致的主要分歧。

由于以上因素，埃及峰会被延长一天，如果说美欧与中国难于就损失与损害机制达成一致的话，深受气候变化影响的脆弱国家以及关注气候谈判的原住民社群以及气候活动组织将难于接受此次峰会最终无果而终，声明文本的某些内容甚至同去年峰会相对比出现倒退，这是他们难于接受的。

另据纽约时报记者Lisa Friedman在推特上披露的信息，最新传出的消息，美国气候代表克里刚刚感染新冠病毒，这使峰会的最后谈判更加增添变数！

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