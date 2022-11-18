COP27： 台湾的微妙处境

中国/台湾

埃及气候峰会今天进入最后一天，峰会会场都在等待中美两国在会议的最后一天能否扭转乾坤，找到一个既令气候受害国满意，又能够使发达国家接受的方案。或许刚刚结束的印尼巴里岛美中领导人面带微笑的会晤会给气候峰会带来福音。联合国气候谈判向来是一场地缘政治舞台的角力，而台湾则正在其中扮演者一个十分微妙的角色。中国气候谈判代表解振华在联合国气候峰会全体大会上表示，“北京本着一个中国的原则，对台湾地区应对气候变化做好了规划，上述言论引发关注中国气候问题的专家们的关注，”

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新西兰惠灵顿维多利亚大学中国气候政策研究专家卢宇航先生就此向法广表示：“实在很难想象北京如何能够为台湾设计气候应对政策，无论是过去，现在，还是将来，想不到北京如果能够做到，除非他发动攻击，占领台湾，在这样的前提下，他当然可以在台湾推动他的气候政策。“

不过，他也表示，去除上述一些政治上的因素，如果从纯技术的角度来看，北京确实也可以帮助台湾。比如说，“在可再生能源领域，北京完全可以向台湾提供一些设备与技术，不过，这些合作并不需要通过政府层面，企业之间的交流就足以解决合作问题。再就是，台湾正在考虑，或者已经通过有关设立碳市场的政策，在碳交易与碳市场方面双方可以进行合作，台湾的碳市场甚至都可以融入到大陆的碳市场。所以，从技术上来看，双方合作是有可能的，但是，从政治上，目前而言我没有看到合作的可能性。“

2015年巴黎气候峰会时，国民党党魁马英九担任台湾总统时，台湾曾经作为观察员出席气候峰会，但是，蔡英文上任之后，气候峰会就很少看到台湾的影子。

那么，台湾的气候专家对北京气候代表的说法有何评论？

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯向法广表示 ： 在峰会召开之前，由于美国参议员主席佩洛西访问台湾中国决定中止与美国的气候谈判，所以，台湾是气候峰会的话题之一，所以，解振华代表在联合国讲话中提到台湾，这并不令人惊讶，如果我们研究解振华讲话的脉络，不难理解，他必须提出台湾作为以美国谈判的筹码。事实上，在应对气候变化问题上，台湾并没有与中国政府有任何合作，台湾都是依靠自己的努力与友好国家以及城市合作。所以，解代表的讲话从政治博弈上来看完全可以解释，但却并没有事实依据。

非常感谢台湾气候行动总监趙家緯与新西兰新西兰惠灵顿维多利亚大学中国气候政策研究专家卢宇航先生接受法广的专访。

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