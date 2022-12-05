世界土壤日 关注水土流失

联合国世界土壤日

从2014年开始，每年的12月5日为“世界土壤日”，2022年的主题为“土壤，回到食物开始的地方”，联合国呼吁减少土壤的有机质流失可以储备空气中的二氧化碳，确保农产品生产。

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从2014年开始联合国设定每年的12月5日为“世界土壤日”，借此让各国关注土壤对人类社会的重要性。8年后的今天“世界土壤日”的主题为“土壤，回到食物开始的地方”，提请大家关注土壤生态健康与气候和粮食生产安全息息相关，在2021年有125个国家举行了781个相关活动。

土壤中的矿物质和有机物与空气、水和微生物的混合物，给地球上的动植物提供食品，而且土壤维持水和二氧化碳的循环，健康的土壤有助于减少气候变化的影响，如防止土壤中有机质的流失，帮助水和二氧化碳的循环，就是人类社会的生存依赖于健康的土壤。

不过，随着全球气候变迁加剧这对地球的影响日益增加，而且极端天气带来的暴雨和干旱造成土地流失，特别是让土壤退化，就是世界总土地面积的三分之一已因侵蚀、养分流失造，这影动植物的生存，也冲击人类社会的粮食收成。

根据联合国粮农组织(FAO)表示，到2050年，土壤侵蚀可能导致全球作物减产10％，而世界人口预料将增加五分之一，达到近100亿人，这将加剧营养不良和饥荒带来的负面影响。

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