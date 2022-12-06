中港大学联手研发喷鼻疫苗 中国批准紧急使用

香港/疫情

在中国有倾向放宽针对武汉肺炎的防疫措施之际，香港大学、厦门大学与北京万泰生物药业股份有限公司合作研发的「卫活苗一号」喷鼻式新冠疫苗，获中国国家药品监督管理局同意紧急使用。至于香港能否使用，仍有待港府审批，但未知万泰有否向港府申请认可。

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这款相信是首款获批准使用的「港产」新冠疫苗，其临床数据分析显示，对于感染Omicron变种病毒，喷鼻式疫苗对接种过灭活疫苗的人有超过8成保护效力，未打过针就有55%有效性；60岁以上人群的保护效力不弱于18至59岁人群，同时具有很好的安全性。万泰期望在未来6个月生产2亿剂。

根据香港大学昨(5日)晚发出的稿件，参与研究的港大微生物学系讲座教授袁国勇表示，目前的肌肉注射疫苗可引发全身免疫，包括血液产生中和抗体及T细胞反应，但不包括鼻腔和咽喉粘膜，而喷鼻式新冠疫苗就可以阻止病毒进入鼻腔和咽喉黏膜，从而由「入口」阻止病毒入侵人体。他又说，研究团队将以Omicron变异病毒株等更新喷鼻疫苗成分，但强调该款疫苗现时亦有效对抗Omicron。

团队另一名教授陈鸿霖表示，喷鼻式疫苗是对现有疫苗的绝佳补充，对怕打针的人，例如儿童更容易接受，亦可优先为长者及有长期病患的高危群组接种。

港大团队指，疫苗已先后在中国内地、香港、越南、菲律宾、南非及哥伦比亚等海外地区进行一、二和三期临床试验，并在10月完成主数据分析，获得关键数据。

中国疫情放缓 香港高位横行北京放宽核酸检测查验

疫情方面，一度每日新增4万人感染的中国，近日已有所回落，到本月4日，单日感染人数已回落至3万人以下，中国卫生健康委员会最新公布数据显示，昨(5日)天单日新增28062宗个案，当中，27847宗属本土个案，而无症状感染人数占82%；无新增死亡病例。新增本土感染中，广东占最多，有5541宗；其次为北京，有4666宗；而重庆则有4168宗。

因应防控新形势，北京放宽核酸检测的查检，凡进入商场、超市、商务楼宇及各类公共场所，可不查验核酸检测阴性证明，扫码即可进入；进入小区及村，不查验核酸检测阴性证明，常住居民可不扫码；其他重要单位与重大活动，按需要而行；不过，当局会继续在各区提供免费核酸检测服务。

香港方面则相反，染疫人数自上月中开始稳步上升，自上月底突破一万宗，近日在九千多宗的高位徘徊，前日的单日新增个案有9508宗，其中8843宗属于本地感染。

另外，卫生防护中心公布多21间安老院舍呈报37名院友及6名员工染疫，再创第五波疫情于今年中回落以来新高；而医院管理局亦公布，过去一周录得358名染疫安老院友入院，按周增约5%。

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