投资人要嘉能可为碳排放承责

RFI原材 / 碳排放

嘉能可（Glencore）被认为名列全球最大的原材料贸易商，其总部位于瑞士巴尔（Baar）。一个管理着超过2万亿欧元资产的国际投资团体于本周提出，Glencore（嘉能可）应履行其在碳排放上承诺。这是本台法广（RFI）«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在2023开年后，已于本周五凌晨发布上网的最新内容。汇丰投资管理（HSBC Asset Management）及西方国家的退休大基金都是这个国际投资团体里的一员。

广告 继续浏览后续

本台法广（RFI）法文网2023年01月06日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭（Altin Lazaj）的报道，多名大投资人要求总部在瑞士的全球最大原材料贸易商嘉能可（Glencore）履行其在气候领域的承诺。这个管理着超过2万亿欧元资产的国际投资团体遗憾地指出，嘉能可（Glencore）仍在投资动力煤，而其竞争对手却在退出这种污染性材料。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Charbon: Glencore prié de rendre des comptes à un important groupe d’investisseurs]。换做中文可被译作：[煤炭:嘉能可（Glencore）被要求对一个重要投资团体负责]。下面是简介以供分享。

- 大投资人要求嘉能可（Glencore）在股东大会上做解释 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道介绍说，这个大型国际投资团体包括英国汇丰银行（HSBC Bank）旗下分支：汇丰投资管理（HSBC Asset Management）。大投资人要求嘉能可（Glencore）在股东大会上解释其煤炭能源生产的战略是否与˂巴黎气候协议˃的宗旨相符，并就此进行表决。另有消息说，总部位于墨尔本的澳大利亚养老基金Fonds Vision Super，和瑞士可持续发展基金会Fondation Ethos也都属于这个大型国际投资团体。

RFI Image Archive / HSBC Asset Management est la branche de gestion du géant bancaire britannique HSBC. Ici, une photo du siège social de la banque HSBC à Londres. (illustration) REUTERS - Hannah McKay / RFI Image Archive

大投资人的这一步骤极其重要。嘉能可（Glencore）必须对这一请求在年度的股东大会上做出回应。去年已有四分之一的股东拒绝接受嘉能可（Glencore）的气候方案。嘉能可（Glencore）承诺将在2035年之前使其煤炭产量减半，但这一战略未能让人信服。

- 嘉能可（Glencore）2022年上半年纯利暴增超百亿欧元 -

煤炭依然是嘉能可（Glencore）这个全球最大的原材料贸易商获利最多的经营活动。以每年超过1亿吨的煤炭产量，嘉能可（Glencore）稳居全球煤炭排行榜第一大生产商和出口商的地位。2022年头九个月，嘉能可（Glencore）的煤炭产量近8千9百万吨，与2021年同期相比增长7%。

RFI Image Archive / Au premier semestre de l’an 2022, Glencore avait vu son bénéfice net exploser à plus de 12 milliards de dollars grâce à l’envolée des prix du charbon et du pétrole. Ici, l'entrée de la mine de charbon Optimum Kwagga en Afrique du Sud appartenant à Glencore. (illustration) © REUTERS - Siphiwe Sibeko / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，由于煤炭和石油价格飙升，嘉能可（Glencore）在2022年上半年的纯利暴增了120多亿美元。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

.Fin.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅