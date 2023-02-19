俄罗斯2022出口中国木材减少

RFI原材 / 俄乌战争

俄罗斯名列全球森林大国。西方国家在2022年4月份决定对俄罗斯木材实施禁运，毫无悬念地带来了供应链动荡。俄罗斯木材的出口在去年大幅下跌。这是本台法广（RFI）«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于周五发布上网的最新话题。中国仍是俄罗斯木材的最大客户，但去年的进口量明显减少。而北非和中东地区的进口大增。

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本台法广（RFI）法文网2023年02月17日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的报道。欧洲实施的禁运措施造成俄罗斯木材出口大跌20%以上。不过，俄罗斯林业管理机构(Roslesinforg)表示，作为全球最大的木材出口国之一，其得以维持对89个国家的出口贸易。树种包括：松木（pin）、云杉(épicéa)、落叶松木(mélèze)或橡木(chêne)等等。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Chute des exportations de bois russe en 2022]。换做中文可被译作：[大跌的俄罗斯2022年木材出口]。下面是简介以供分享。

- 欧洲国家减少进口 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇法文报道介绍说，在欧洲制裁实施前，爱沙尼亚（Estonie）是俄罗斯木材的大客户。但2022年的进口量减半。在其它执行制裁措施的国家里情况相同。不过，俄方表示，其损失得到友邦的弥补。

- 北非中东增加进口 -

北非国家增大了与俄罗斯之间的木材贸易。这一地区2022年法国的木材量减少。还有中东，也加大了对俄罗斯木材的进口。这两个地区对俄罗斯木材的进口量总额，在2022年比2021年增加了18%。以增幅比率排列依次为：阿联酋+83%，伊拉克+75%，约旦+45%，伊朗+14%，以色列+13%，突尼斯和黎巴嫩的增幅也都超过10%。

- 中国仍是最大客户 -

本台法广RFI法文网的报道提到，中国是俄罗斯木材的老顾客，进口量占俄罗斯出口量的一半以上。但去年减少了7%，这是由于中国经济放缓。2022年初开战之前，俄罗斯曾宣布禁止原木出口，以支持地方上的木材加工业。中国被迫大幅减少对俄罗斯橡木的进口。同时，扩大其对欧洲的需求。这不仅带来了价格上的压力，甚至还一度造成产量无法满足全球之需。

RFI Image Archive / Matières Premières : Chute des exportations de bois russe en 2022. Ici, des forêts européennes. (illustration) © RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，去年在美国和部分欧洲国家里出现的建筑木材价格上涨，总体上而言，在过去几个月里已经消失。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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