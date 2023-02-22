联合国水资源大会召开前夕 法国非政府组织呼吁政府积极参与

联合国/生态

联合国将于下个月的3月22日至24日召开有关水资源的大会，这是联合国成立以来第二次召开有关水资源的大会，法国的三大非政府组织今天在巴黎召开记者会，呼吁法国政府加大参与度，要求法国总统马克龙亲自出席。

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法国水资源联盟组织（Coalition Eau），法国反饥饿组织(Action Contre la Faim ) 以及法国伊斯兰援助组织(Secours Islamique de France)周三在巴黎召开记者会，他们在记者会上强调：水是21世纪的一大关键问题。尽管获得水和卫生设施属于联合国承认的基本人权，但即使在今天，世界上仍有22亿人无法获得饮用水，36亿人没有卫生厕所。即使是在法国，也大约有40万人没有连接到饮用水和卫生设施网络，因为他们住在街头或非正式和临时的住房里。在法国的海外领土上，情况甚至更加令人震惊。

非政府组织强调在全世界范围内，缺乏水源的首要受害者是妇女和女孩：在发展中国家四分之三的家庭中，她们负责取水，在获取资源困难和不安全的地方，这项工作是很危险的。缺水还会对健康产生巨大影响。每年有超过829,000人因不安全的饮用水和缺乏环境卫生和个人卫生而死于腹泻。这是5岁以下儿童的第二大死因。

基于以上种种因素，他们因此要求联合国加强对水资源的全球治理，设立一个水资源特别专员，并且按期组织有关水资源管理，分配以及筹集资金的国际会议，呼吁法国总统马克龙下个月能够亲自出席联合国的水资源大会，并且对非政府组织提出的上述要求加于支持。

法国水资源联盟组织的协调人桑德拉-梅特耶女士（Sandra Metayer）向法广表示：“我们期待联合国下个月的水资源会议可以将水资源问题提上日程表，期待各国意识到水资源危机的严重性，联合国能够从此定期召开会议，并且任命以为负责水资源问题的特使，以应对缺水危机，我们也期待法国总统马克龙能够亲自前往纽约出席会议，期待在应对水危机以及修建卫生设施上法国能够起到领军作用。“

此外，梅特耶女士在记者会上介绍说，去年全球超过140多个国家共同签署了要求联合国设立水资源特使的提案，但是这个要求加强全球共同治理水资源的提案却遭到美国，加拿大，俄罗斯，中国等水资源丰富的国家的反对。下一步要看的是欧盟等国在下个月的纽约会议上能否能够说服上述国家，将是下个月联合国大会的一大看点。

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