世界海洋峰会落幕  环保组织呼吁警惕“飘蓝”

联合国/海洋

第十届联合国旗下的世界海洋峰会周三在葡萄牙首都里斯本落下帷幕。三天来，海洋经济的利益相关者聚集在葡萄牙，寻找保护海洋的新解决方案。会议聚焦捕鱼、运输和海洋旅游对海洋生态的影响，也讨论了海洋可再生能源和蓝色金融等议题。

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发展可持续的蓝色经济，减少有害的行为，以实现联合国2030年可持续发展目标是本次峰会的核心。峰会吸引了众多商界、金融界、政界、学术界以及民间团体人士参加。

对于可持续海洋联盟在法国的代表Anne-Sophie Roux女士来说，重要的是，私营部门如何要承担起保护海洋的责任，以便使解决方案的融资手段多样化。例如，海洋自然保护区域虽然在文本中得到了保护。但其具体落实却并真正的机制。海上运输的低碳化也是如此。其次，还存在一个如何融资的问题？

警惕 "飘蓝"!

多个环境保护组织，如可持续海洋联盟担忧类似的峰会存在飘蓝的嫌疑，理由是海洋上最大的污染源头之一意大利-瑞士船东MSC就是此次峰会的一大赞助商。事实上，飘蓝 "和 "飘绿 "都早已成为全球最大的污染企业的非常复杂的营销技巧。尤其是在碳税方面，许多在海洋上运营的跨国集团都声称自己对生态负责。京都议定书确实建立了一个碳机制，允许减低二氧化碳的排放的企业转卖其未使用的二氧化碳排放权。但这些碳信用额度往往是空的，Anne-Sophie Roux解释说。"现在有很多关于'蓝色碳信用'的讨论。也就是说，将碳信用额度用于恢复海洋生态系统，以使蓝色的碳信用额度尽可能地产生影响，但她强调不要认为这是解决问题的方案，因为科学报告已经很清楚地表明，海洋吸碳等技术并不能够解决所有的问题。

就在里斯本峰会讨论海洋经济开发的同时，联合国各大成员国之间有关公海条约的谈判将继续进行到本周五。观察家们期待在蒙特利尔生物多样性第15次缔约方会议上达成的协议的推动下，联合国将在今年签署保护公海的条约。以达到在2030年保护地球30%的陆地和海洋的目标。

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