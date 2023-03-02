全球2022年能源碳排放量增0.9% 创历史新高 逾368亿吨

2022 年全球与能源相关的二氧化碳排放量创历史新高，进一步增加 0.9%，超过 368 亿吨，这也创下新记录。然而，国际能源署 (IEA) 周四宣布此数据时也指出，由于绿色能源和技术的兴起，这一创纪录水平低于预期。

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国际能源署 (IEA) 周四宣布，2022 年，全球与能源相关的二氧化碳排放量进一步增加 0.9%，超过 368 亿吨。这是一个新记录。 然而，国际能源署也指出，由于绿色能源和技术的兴起，这一创纪录水平低于预期。

但由于可再生能源而得到控制； 太阳能和风能的兴起，以及能源危机背景下煤炭使用的增加，使得限制全球二氧化碳排放激增成为可能。

能源总署署长碧萝 (Fatih Birol)对此欣慰表示 ；“由于可再生能源的显着增长，电动汽车、热泵和能源效率技术。现今能源危机的影响下并没有导致我们所担心的排放量大幅增长。

若無上述这些条件，二氧化碳排放量的增长原本会比前高出几乎三倍”

“不可持续”的增长

這名署長还说：“然而，石油、天然气、煤炭等的化石染料的排放量 继续增长，阻碍了实现全球气候目标的努力，”他也敦促相关公司集团采取行动。

国际能源署在其报告中警告说，能源排放占温室气体总量的四分之三以上，确实保持着“不可持续的增长轨迹”并加剧了气候变化。

有几个因素可以解释 2022 年化石燃料使用量的增加。

在美国，它们增加了 0.8%，，是因为极端气候下的温度导致能源需求急剧增加。

其次是，价格变得过于昂贵的天然气，被烧煤炭所取代，煤炭燃烧产生的排放量增加了 1.6%。 以及航空交通量的恢复也导致与石油相关的排放量增加（+ 2.5%），但仍低于新冠疫情爆发 之前的水平。

石油集团被千夫所指：

就地域上看，不包括中国在内的亞洲，其二氧化碳的排放量在经济增长的推动下增长了 4.2%。

在中国，在新冠疫情严控措施下，其碳排放量保持在与之前相同的水平。

在欧盟，碳排放量下降了 2.5%，这要归功于创纪录的可再生能源的部署，因為歐盟重新使用煤炭。

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