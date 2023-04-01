国际海底管理局未能推出海底开采法引发担忧

联合国/海洋

总部设在牙买加的国际海底管理局（AIFM）有关海底开采的会议刚刚结束，为期两周的会议未能就引发关注的海底开采规章达成一致，引发绿色和平等非政府组织的担忧。

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国际海底管理局的36个理事会成员国未能就海底采矿程序达成一致，而环保组织指出，倘若该组织不能在今年七月之前推出海底矿藏开发程序，这将为未来的海底开发敞开大门。

太平洋岛国瑙鲁在2021年七月向国际海底管理局提出挑战，要求该组织在两年之后通过海底采矿规则，否则，该国将在该期限到期之日，也就是7月9日为其赞助的加拿大金属公司的子公司Nori（瑙鲁海洋资源公司）申请一份采矿合同。而按照预期，国际海底管理局理事会的下一次会议将在今年7月9日之后。

虽然许多国家的代表与观察家都认为瑙鲁海洋资源公司不可能提出上述申请，因为 非政府组织和科学家们多年来一直警告说，海底采矿将使深海生态系统受到不可估量的损害，尽管这些损害目前尚难以评估。加拿大、澳大利亚、比利时、巴西和其他国家都坚持认为，没有严格的规则就不能开始采矿。墨西哥代表马塞利诺-米兰达（Marcelino Miranda）昨天在会上坚持说："开始开发海底的条件并不存在"。

包括法国，德国，智利以及瓦努阿图等国在内的约15个国家则更明确地提出 "暂停 "或 "中止海底"开采。

不过，多个非政府组织仍然担心国际海洋管理局在规章上的漏洞将为矿产开发企业提供可乘之机，非政府组织 "深海保护联盟 "的艾玛-威尔逊在闭幕式上警告说：“没有健康的海洋，人类将变得 "像那些在船甲板上的鱼一样，挣扎着呼吸。”

迄今为止，国际海洋管理局仅仅将勘探合同授予科研中心和明确界定潜在矿藏区域的公司。

法新社指出，有关 镍、钴或铜的工业开采预计要到讨论了近十年的采矿法通过后才会开始。

此外，三星和谷歌等企业已经明确表示他们不会使用深海开采所获得的金属原材料。

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