气候变化：冰道融化正切割加拿大村庄与外界联络

加拿大

在加拿大北部，地球升温的幅度是全球平均值的三倍。冰雪融化正在威胁偏远地区与外界的联络。长期以来，冰道使卡车能够将物资运往偏远的村庄和钻石矿工人。但是，随着冰封时间不断缩短，运输冰道还能够运营多久成为疑问，如何应对此一迫在眉睫的问题？

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加拿大北部偏远地区数千公里的银色冰帯，北极的寒冬冻结了河流与湖泊形成数千里的冰道使车辆在几周内得以行使，数百辆卡车得以通行，随着地球升温这些脆弱的通道很可能不久消失。

三十年如一日Alex驱车冰道，他要向北部的钻石矿运输设备，运输所有的必需品：食品，装备。Alex要在冰道上行使12个小时，不需要特殊的轮胎但车速限制在25公里/小时，因为六吨重的卡车行使在一米厚的冰道上，稍有闪失后果就不堪设想。

冰道每年通车仅两三个月，但是矿厂唯一获得物资的途径。这是加拿大最大的钻石矿，该地区30%的GDP来自钻石矿，是地区经济的主要依赖。

Alex Peckman 负责监察冰的厚度，冰层的厚度至少需要78厘米才能够在上面过车。这里冰的厚度是110cm，但最近几年他发现冰层越来越薄，冰道开通日日益延后。

加拿大北部比其他地区升温幅度高三倍，专家认为当地位于气候危机的前沿。2000年代，在这条路上

冰道开通的时间为70至80天，而2020年以来只能通行60至65天，而且使用期还在继续缩短。

失去冰道对位于北极附近的村庄来说是一大威胁，因为这是他们与外界联络的唯一的方式。这个拥有三百人的村庄所有的物资都来自冰道运输，其他时期交通运输只能通过飞机，因为船只在土地与湖泊纵横交错的地方无法行使。倘若没有冰道这里的人就会完全与世隔绝。当然，加拿大政府将不得不修建水泥公路与桥梁，以便为这些居民提供交通运输途径，不过，工程不仅将耗资数十亿美元而且受到环保人士的反对。

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