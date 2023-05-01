香港民居惊现2米鳄踪 料属走私进口 团体促加强执法

香港/生态

香港新界区一个民居附近出现一条身长约两米丶重35公斤的雌性暹罗鳄鱼踪影，经一个下午被渔护署人员生擒，送往海洋公园接受检查和护理。香港近廿年来偶然会发现鳄踪，但以这条最大。香港两栖及爬虫协会和专家更指出，鳄鱼属於濒危物种，而暹罗鳄在野外几乎绝迹，该鳄鱼应是走私进口作非法饲养之用，反映走私问题仍然存在，促请部门加强打击。

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被捕获的暹罗鳄昨(4月30日)午在元朗八乡锦上路莲花地秀丽苑旁一处空地被一名女村民发现，警方接报到场後，发现鳄鱼在一处满布枯叶的空地停留不动，於是封锁该地，其间，鳄鱼在有人尝试捕捉它时潜入附近溪涧。直至傍晚五时许，约十名渔护署人员到场，以套索将鳄鱼索紧，拖出溪涧，再由警员用盾牌压着它，而渔护署人员则用蓝色胶布缠绕鳄鱼嘴部及四肢，最後把它放入铁笼送走。

附近村民表示，有人租用上址约2000平方呎土地，以铁丝网分隔成不同空间来饲养不准入口的濒危动物，包括孔雀和昨日发现的暹罗鳄。

渔护署发言人表示，暹罗鳄属《濒危野生动植物种国际贸易公约》的动物物种，不可进行买卖，故不会发出进出口或管有的许可证；并会就此次事件与相关部门保持联系。

不同专家均估计，涉事的暹罗鳄应是非法进口，当中，香港城市大学赛马会动物医学及生命科学院助理教授葛展荣指出，全港只有七条合法饲养的鳄鱼，分别在海洋公园丶湿地公园及嘉道理农场供人观赏。专家指出，暹罗鳄在野外几乎已经绝迹，目前大部分属人工饲养，主要是取其皮肉或供人观赏。

连昨日发现的暹罗鳄，香港近二十年共发现五次鳄踪。香港两栖及爬虫协会发言人指出，香港近年平均几年就会发现鳄鱼，反映走私问题仍然存在，希望相关部门加强打击。岭南大学科学教研组助理教授宋亦希亦指出，事件反映香港对鳄鱼丶毒蛇等濒危生物的监管及执法不足，网上更有非法动物买卖活动，促请当局加派人手监察。

在过往五次发现的鳄鱼，多是约1呎的小鳄，较大和最为人津津乐道的，是2003年的小湾鳄，在与澳洲和本地专家「捉迷藏」七个多月後，被渔护署以土法制伏，於是这条身长1米多丶重19.5公斤的小湾鳄先暂居嘉道理农场，後经有1600个提名的全港市民命名比赛，以「贝贝」之名，於2006年迁入湿地公园的「贝贝之家」，一直至今。

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