澳大利亚关闭最老旧燃煤电厂

RFI原材 / 环境保护

生态 – 澳大利亚的煤炭资源充沛。但为了减少碳痕迹，当局仍然开始着手关闭燃煤电厂。澳大利亚寻求发展成为一个可再生能源的超级强国。

广告 继续浏览后续

据本台法广（RFI)法文网报导，澳大利亚最老旧的燃煤发电厂，在运行了50多年后，已于上星期五（2023年04月28日）彻底关闭。出于为了减少碳足迹（即碳耗用量）和盈利上的需要，关闭燃煤电厂的步伐被加快了。但在相关地区，煤炭目前仍是地方经济发展的动力。加速放弃燃煤发电的作法引起强烈的担忧。

--澳洲寻求发展成为一个可再生能源超级强国-

本台法广（RFI)通讯员格雷戈里（Grégory Plesse）发自悉尼（Sydney）的消息说，关闭新南威尔士州Liddell的这座燃煤发电厂只是澳大利亚结束煤电强势的一个开端。在此势头下，澳洲最大的燃煤电厂（Eraring）将于2025年之前被关闭，比原定的规划提前了7年。这座燃煤发电厂占澳大利亚全国二氧化碳排放量的3%。

RFI Image Archive / Australie: fermeture de la plus ancienne centrale à charbon. Ici, la centrale électrique de Liddell, une centrale thermique alimentée au charbon près de Muswellbrook dans la vallée de Hunter, en Australie, le 2 novembre 2021. (illustration) AP - Mark Baker / RFI Image Archive

另外，还有6座燃煤电厂将于2035年之前被关闭。这既是出于澳大利亚政府想要发展成为可再生能源超级强国意愿之需，也是因为盈利锐减。

--澳大利亚政界仍有担心会影响地方上的就业-

临近这座燃煤发电厂的小城辛格莱顿（Singleton），人口过万。该城的市长表示，可再生能源领域，在建造阶段可以创造就业。但从长期而言，一旦项目开始运营，就很少了。

RFI Image Archive / Une centrale électrique à charbon australienne à Singleton (image d'illustration). AFP - SAEED KHAN / RFI Image Archive

本台法广（RFI）法文网指出，当地矿工们的就业目前没有受到威胁。尽管，国际能源署（AIE-Agence Internationale de l'Energie）和政府间气候变化专门委员会（GIEC-Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat）提出了建议，但澳大利亚工党不反对开发新的煤矿，那怕开采期限超过2050年。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅