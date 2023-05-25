RFI专栏 / 非洲经济

非洲的海运业去碳化发展机遇

国际 – 在非洲，海运业正在为可持续发展寻求去碳化。这是本台RFI法语«非洲经济»专栏节目（Chronique Afrique Economie）在本周二和本周三两天的系列报道内容。西非国家加纳海事局（autorité maritime）的一名环境问题官员，和欧洲的法国与丹麦海运业内人士分别接受了本台法广（RFI）法语记者的采访。为了生态体系的可持续发展，海运业内提出了建立海上货物绿色走廊的想法。还有，除了采纳新科技之外，部分专家甚至认为，海运业的去碳化也许需要改变消费方式，减少海上贸易。

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RFI Image Archive / Comment décarbonner le secteur maritime en Afrique ? Le Ghana est l’un des pays montrés en exemple dans le secteur. Dans le port de Tema, un système portuaire durable pour des infrastructures qui utilisent des énergies propres. Ici, une phone d'Accra, Ghana. (illustration) RFI专栏/非洲经济：非洲的海运业去碳化发展机遇。
RFI Image Archive / Comment décarbonner le secteur maritime en Afrique ? Le Ghana est l’un des pays montrés en exemple dans le secteur. Dans le port de Tema, un système portuaire durable pour des infrastructures qui utilisent des énergies propres. Ici, une phone d'Accra, Ghana. (illustration) RFI专栏/非洲经济：非洲的海运业去碳化发展机遇。 © CC - Elegent Machines/ RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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本台法广（RFI）法文网2023年05月22日星期二和05月23日星期三两天，在«非洲经济»专栏里（Chronique Afrique Economie）刊出记者夏洛特（Charlotte Cosset）的系列报道，采访了海运界人士，探讨深受气候变化影响的非洲海运业，如何实现去碳化。

Image RFI - Chronique Afrique Economie
FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

本台RFI在周二上网的采访节目法文标题为：[Le secteur maritime en Afrique en quête de décarbonation （1/2）]，换做中文可被译作[寻求去碳化的非洲中的海运业（1/2）]。而周三上网的采访节目法文标题则是：[Décarbonner le secteur maritime en Afrique, une opération coûteuse mais vecteur d'opportunités （2/2）]，换做中文可被译作[非洲中的海运行业去碳，行动成本高昂但承载机遇]。下面做综合性的简介，以供分享。

-- 加纳的特马港入列非洲海运业当前去碳化前锋 -

在本台法广RFI法文网上«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这一系列报道首先介绍说，海运是全球温室气体排放的第二大行业，排在能源业之后，但多过工业，占全球温室气体排放量的25%。处于海上贸易交流中心的非洲大陆，深受气候变化之苦，去碳化现已被提上了日程。西非国家加纳是当前的表率之一。

Image RFI Archive - Europe et Afrique
RFI Image Archive / L’Europe veut proposer un nouveau partenariat à l’Afrique. Elle suggère une enveloppe de 150 milliards d’euros pour participer au développement de l’Afrique. Ici, Renforcer les liens économiques Afrique-Europe, mais pas à n’importe quel prix. (Photo d'illustration) © Getty Images - Maskot / RFI Image Archive

加纳海事局（autorité maritime）一名负责环境问题的官员在采访中介绍说，在该国的特马港（Tema）,现已安置了港口可持续系统，使用清洁能源用于基础设施。靠港的船只，可使用特马港内的可持续电力设施，而不是化石燃料。该国还会对靠港船只进行严格检查。

-- 丹麦海运大船东为减少温室气体排放订购新船 -

总部在丹麦首都哥本哈根的埃彼穆勒-快桅集团（Maersk）是全球最大的船东之一，其目标是要在2040年之前，依靠科技，控制住碳排放。这家海运大企业调整了其近700艘船只靠港的电力系统。

Image RFI - Maersk
RFI Image Archive / Maersk est l’un des principaux armateurs mondiaux. Avec un objectif de neutralité carbone dès 2040, l’entreprise mise essentiellement sur la technologie. Ici, une image de Maersk. (illustration) © RFI Archive

该企业负责西非和中非事务的主管接受了采访。他表示，该企业的大部分温室气体排放是由于船只。该公司现已订购了19艘，使用生物甲醇（bio-méthanol）为燃料，对气候中性的新船。这样的船只造价成本高出8%到12%。

-- 法国布列塔尼船企指出风帆货轮具有去碳优势 -

法国北部，风帆海运企业TOWT提出了使用风帆货轮的一项新倡议。该公司正在建造两艘长81米的风帆货轮，运输量可超1000吨。在所有发动机停止的情况下，航速可过11节，相当于每小时20多公里，实现去碳率90%。

Image - RFI - Afrique Economie
RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一系列报道最后提到，除了技术上调整之外，部分专家甚至认为，海运业的去碳化也许需要改变消费方式，减少海上贸易。业内参与方认同，为了生态体系的发展，需要建立用于海上货物绿色走廊的想法。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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