非洲的海运业去碳化发展机遇

RFI专栏 / 非洲经济

国际 – 在非洲，海运业正在为可持续发展寻求去碳化。这是本台RFI法语«非洲经济»专栏节目（Chronique Afrique Economie）在本周二和本周三两天的系列报道内容。西非国家加纳海事局（autorité maritime）的一名环境问题官员，和欧洲的法国与丹麦海运业内人士分别接受了本台法广（RFI）法语记者的采访。为了生态体系的可持续发展，海运业内提出了建立海上货物绿色走廊的想法。还有，除了采纳新科技之外，部分专家甚至认为，海运业的去碳化也许需要改变消费方式，减少海上贸易。

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本台法广（RFI）法文网2023年05月22日星期二和05月23日星期三两天，在«非洲经济»专栏里（Chronique Afrique Economie）刊出记者夏洛特（Charlotte Cosset）的系列报道，采访了海运界人士，探讨深受气候变化影响的非洲海运业，如何实现去碳化。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

本台RFI在周二上网的采访节目法文标题为：[Le secteur maritime en Afrique en quête de décarbonation （1/2）]，换做中文可被译作[寻求去碳化的非洲中的海运业（1/2）]。而周三上网的采访节目法文标题则是：[Décarbonner le secteur maritime en Afrique, une opération coûteuse mais vecteur d'opportunités （2/2）]，换做中文可被译作[非洲中的海运行业去碳，行动成本高昂但承载机遇]。下面做综合性的简介，以供分享。

-- 加纳的特马港入列非洲海运业当前去碳化前锋 -

在本台法广RFI法文网上«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这一系列报道首先介绍说，海运是全球温室气体排放的第二大行业，排在能源业之后，但多过工业，占全球温室气体排放量的25%。处于海上贸易交流中心的非洲大陆，深受气候变化之苦，去碳化现已被提上了日程。西非国家加纳是当前的表率之一。

RFI Image Archive / L’Europe veut proposer un nouveau partenariat à l’Afrique. Elle suggère une enveloppe de 150 milliards d’euros pour participer au développement de l’Afrique. Ici, Renforcer les liens économiques Afrique-Europe, mais pas à n’importe quel prix. (Photo d'illustration) © Getty Images - Maskot / RFI Image Archive

加纳海事局（autorité maritime）一名负责环境问题的官员在采访中介绍说，在该国的特马港（Tema）,现已安置了港口可持续系统，使用清洁能源用于基础设施。靠港的船只，可使用特马港内的可持续电力设施，而不是化石燃料。该国还会对靠港船只进行严格检查。

-- 丹麦海运大船东为减少温室气体排放订购新船 -

总部在丹麦首都哥本哈根的埃彼穆勒-快桅集团（Maersk）是全球最大的船东之一，其目标是要在2040年之前，依靠科技，控制住碳排放。这家海运大企业调整了其近700艘船只靠港的电力系统。

RFI Image Archive / Maersk est l’un des principaux armateurs mondiaux. Avec un objectif de neutralité carbone dès 2040, l’entreprise mise essentiellement sur la technologie. Ici, une image de Maersk. (illustration) © RFI Archive

该企业负责西非和中非事务的主管接受了采访。他表示，该企业的大部分温室气体排放是由于船只。该公司现已订购了19艘，使用生物甲醇（bio-méthanol）为燃料，对气候中性的新船。这样的船只造价成本高出8%到12%。

-- 法国布列塔尼船企指出风帆货轮具有去碳优势 -

法国北部，风帆海运企业TOWT提出了使用风帆货轮的一项新倡议。该公司正在建造两艘长81米的风帆货轮，运输量可超1000吨。在所有发动机停止的情况下，航速可过11节，相当于每小时20多公里，实现去碳率90%。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一系列报道最后提到，除了技术上调整之外，部分专家甚至认为，海运业的去碳化也许需要改变消费方式，减少海上贸易。业内参与方认同，为了生态体系的发展，需要建立用于海上货物绿色走廊的想法。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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