迫在眉睫的挑战 全球代表在巴黎就反塑料污染条约谈判

反对塑料污染国际会议/巴黎

来自175个国家的代表聚集在巴黎联合国教科文组织总部，从周一5月29日开始到6月2日就起草一份应对塑料污染的全球条约进行密集讨论谈判。

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这是国际谈判委员会五次会议中的第二次会议，目的是达成一项涵盖塑料整个生命周期的历史性协议。法新社指出，这是一个 "巨大的 "但 "并非不可逾越的 "挑战。

塑料污染规模空前，几乎无处不在，反对塑料污染已经成为亟待解决的环境与健康问题。每年全球生产4.6亿吨的塑料，只有不到10%被回收利用。三分之二最终会流入环境中或动物的胃里。来自碳氢化合物、化石燃料的塑料垃圾污染着海洋底部、山上、进入（动物）胃里，而塑料废物微纤维在人类生物体内被发现，塑料微粒子已经在人类血液或母亲的乳汁或胎盘中被检测到。因此当务之急就是在全世界范围内大规模减少塑料生产。

本周在巴黎这里的谈判的目的就是寻求达成一个有约束力的条约。很明显，这不是一个直接停止塑料生产的问题。因为这即非常复杂，也在经济上也不现实。因为塑料是世界上几个经济体的基础，比如生产塑料的大巨头。有约束力的决定可引导世界各国组织去塑料化，以实现更可持续、更负责任的塑料生产。

今年4月，在日本的七国集团回忆制定了到2040年将塑料排放到环境中的目标，即减少到零。因此，在愿望和找到一个有约束力的框架的愿望之间，这将是本周在巴黎教科文组织召开的首脑会议的挑战。

路透社报道，主持谈判的联合国环境规划署（UNEP）已经公布了一项计划，到2040年将塑料垃圾减少80%。它提出了三个关键的行动领域：重复使用、回收利用和将塑料包装转为替代材料。但一些环保组织批评了该计划，理由是它侧重于废物管理，他们认为这是对塑料和石化行业的一种让步。

在周一于巴黎举行的打击塑料污染的谈判开始之前，已经有两个阵营发出不同的观点：一个想要限制塑料生产的人和石化行业，另一个阵营倾向于将回收作为废物问题的解决方案。

国际消除污染物网络的科学顾问卡勒松说："要真正解决塑料危机，需要对塑料中的化学品进行全球控制，并大幅减少塑料生产。通过一个名为 "塑料循环性全球合作伙伴 "的新团体，该行业正在推动机械和化学回收。

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