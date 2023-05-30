减低塑料污染：回收是杯水车薪？

联合国/塑料公约

在巴黎召开的减低塑料污染公约谈判5月30日进入第二天，公约内容的具体谈判依然因为各国在议事规则上存在严重分歧而迟迟未能启动。

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记者在会议现场观察到，所有出席会议的环保组织都呼吁即将达成的公约必须带有减低塑料生产的条款。绿色和平北京办公室的项目负责人李硕也向法广重复了绿色和平总部的立场，倘若不立即减少塑料生产，就无法遏止塑料污染。

法国总统马克龙在会议开幕大会上重申了减少新塑料生产的绝对紧迫性。他说："首要目标必须是减少新塑料的生产，尽快禁止污染最严重的产品—如一次性塑料--和对健康最危险的产品"。如果不从源头上减少生产，"世界将无法管理塑料废物的数量和防止污染"。包括欧盟在内的五十多个国家组成的雄心联盟也呼吁公约不应该仅仅注重处理塑料垃圾。最新加入联盟的日本、加蓬和毛里求斯力求共同推动谈判，面对来自美国、中国和沙特阿拉伯等国家的阻力。上述国家在其石化行业的压力下，正在倡导回收和更好的废物管理，作为解决塑料污染方案。不过，经合组织警告说，倘若没有任何改变，到2060年，全球塑料产量将增加三倍，达到每年12亿吨，塑料垃圾产量也将增加三倍，达到10亿吨。非政府组织Surfrider基金会的Diane Beaumenay-Joannet认为，"即使世界上每个国家都有必要的基础设施，也无法处理这么多的塑料垃圾"。

塑料回收昂贵、耗能而且污染

根据经合组织（OECD）的数据，塑料回收仅仅只占塑料生产的9%，到2060年也不会超过17%，它远非灵丹妙药：它昂贵、耗能、污染，而且并不是毫无止境。塑料回收成为塑料生产厂家继续生产的借口。

法国生态转型部长克里斯托夫-贝丘5月27日在正式谈判前由法国组织的部长级峰会上警告说。如果在提高回收率的同时增加产量，那么，将在解决这个问题上退步了。因此，首先必须减少生产，其次必须增加回收的比例。

法国和其他高雄心联盟成员国的声音是否会被听到？从谈判目前的进展来看很难预料，而且联合国环境大会在2022年制定的框架决议中，完全没有提到减少塑料生产的条款，而仅仅是促进其 "可持续生产和消费"。

塑料垃圾用来铺路是好主意？

法国媒体驻印度特约记者此前报道印度某地将塑料垃圾用来堆建公路的消息，类似的措施被当地政府认为是变废为宝的一大好主意，不过，有环保人士担心塑料回收过程中会释放有毒化学物质。联合国环境署的专家Liorenc Mila Canals也在接受法广采访时强调指出，必须特别警惕类似的表面看来是双赢的措施，因为首先塑料垃圾中含有大量的可能有毒的化学物质，其次，这些铺在路上的塑料会逐渐在压力与高温下融化分解，变成微小的塑料微粒，污染土壤与空气，其中的化学物质会对人体健康构成危害。所以，对他来说，这是比回收更加糟糕的方法。

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