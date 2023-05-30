联合国减塑公约谈判进展艰难：多数或全体表决议事规则上分歧重大

联合国/塑料公约

为其一周的联合国减低塑料污染公约谈判5月29日在联合国教科文组织位于巴黎的总部拉开帷幕，周一的谈判刚刚启动就撞礁搁浅，先是在选举区域代表国时俄罗斯代表与乌克兰代表相持不下，之后，在是否继续使用第一轮谈判中所使用的多数表决制问题上，联合国成员国逐渐分成两大阵营，以俄罗斯，伊朗，中国，印度等金砖国家以及沙特阿拉伯等海湾石油国家为首的国家要求明确表决程序，推翻一轮谈判时使用的多数表决制，而包括塞内加尔，欧盟，美国，以及多个美洲国家在内的大多数国家则呼吁继续多数表决制以尽快推动谈判的进展。会场气氛日益紧张，中方代表的发言直接对大会主席与秘书施加压力。

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跟踪谈判的法国可持续发展与国际关系学院（IDDRI）的专家Lucien Chabason向法广表示，联合国成员国所分成的两大阵营同此前有关乌克兰的联大表决阵营颇为类似，反对使用三分之二多数表决制的国家基本上是同一些国家。国际环境法中心环境与健康项目负责人David Azoulay先生则更是担忧沙特阿拉伯等产油国家利用全体表决制阻止谈判的进行。他说，最近几十年来许多重要的涉及保护环境的公约都是通过多数表决制达成的，那些对公约持有保留的国家可以延迟签署公约，但至少不会阻止别的有雄心的国家通过公约。

周一的大会由于缺乏翻译依然有十多个国家的代表未能发言，今天的会议是否能够突破议事规则难关进入谈判正题，难以预测。

而对联合国大会谈判现场的许多非政府组织观察团来说，减低塑料污染已经是刻不容缓，当务之急是必须从源头上减少生产，必须彻底停止生产一次性使用的塑料产品，提高塑料回收，尽管由于塑料回收率较低对许多专家来说，回收的问题是一个假命题。

上个周末在联合国大会召开的前夕，日本，毛里求斯以及加篷三国加入了已经有五十多个成员国组成的高雄心联盟，在减塑议题上比较保守的日本的加入为谈判带来了积极的因素，不过，由于，美国与中国这两大塑料生产与消费国都拒绝就减低塑料生产作出承诺，这不尽使谈判的进展步履维艰，而且也使可能达成的公约的有效性受到质疑。

刚果环保者 ： 当务之急是发达国家停止向贫困出口塑料垃圾

而对来自非洲的环境活动人士来说，最受到塑料污染的贫穷国家的当务之急是发达国家停止向贫困国家出口他们的塑料垃圾，来自刚果民主共和国的环保人士John Ciza向法广表示，他们向自己国家的政府多次提出停止进口塑料垃圾的呼吁，但是，同许多贫困国家一样，官员的腐败往往比污染更为可怕。他还对大会讨论的为贫困国家提供资金设施投资塑料回收的议题评论说，这并不是解决问题的办法。他还针对美国与中国等国的立场评论说，发展经济倘若对民众的生命构成威胁那就毫无意义。

自刚果民主共和国的环保人士John Ciza在联大会场，2023年5月29日。 © 法广

美中塑料生产占全球一半

同气候谈判类似，缺乏美中两国的积极参与，谈判就难于取得实质性的进展。中国代表在联大会场的讲话中强调：“此文书能否顺利达，成并得到全面有效实施，在很大程度上取决于各方能否在资金、技术和能力建设等发展中国家和经济转型国家普遍关心的问题上达成共识。我们呼吁发达国家拿出政治意愿、承担应有责任，为发展中国家和经济转型国家提供充足的资金支持”。而对减低塑料污染的关键，减低塑料产品的生产却只字未提。去年在埃及举行的第27届气候峰会上，中国展馆曾经举行了一个以竹代塑的主题会议并且展出了相关的产品，但是，相关生产并没有推动，在中国，一次性塑料口袋依然比比皆是，而最先禁止使用塑料口袋的非洲的卢旺达与肯尼亚等贫困国家，减低塑料的阻力并不来自经济压力，而是缺乏政治意愿。

而在美国方面，美国官方代表团在会场表现底调，与媒体保持距离，在会场的非政府组织则是抨击来自石油与化工等集团的压力，美国GAIA非政府组织的科学与政策项目负责人Neil Tangri向法广表示，在全世界都倾向于减低塑料生产的年代，美国却是反其道而行之，最近几年来新增建了一百三十多家塑料厂家，而且美国向墨西哥，洪多拉斯以及加拿大等国出口大量的塑料垃圾，美国并不是有关限制塑料垃圾出口的巴塞尔公约的签署国，所以，他认为或许美国应该首先从限制出口着手。他也反对美国在本土用焚烧的方式解决塑料垃圾的措施，因为这会释放大量的有毒气体，污染环境，所以，打击塑料污染最有效的方式是减低生产。

加州的非政府组织太平洋环境署（Pacific Environment）的塑料项目经理Chen Xuejing 女士，2023年5月29日。 © 法广

来自加州的非政府组织太平洋环境署的塑料项目经理Chen Xuejing 女士向记者表示，作为美国的非政府组织，他们自然敦促政府减低塑料生产，因为中美两国占了全球一半，他们在背后敦促美国加入高雄心联盟，她也坦诚石油化工集团的压力太大，所以，他们呼吁对这些集团关闭会场的大门。她还乐观地认为美国政府真正的立场应该更为积极，因为有消息说，公约之所以必须在2024年年底之前达成，其部分原因是拜登总统期待在任期结束之前签署公约。

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