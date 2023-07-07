90多家NGO致函英国首相呼吁遵守融资承诺

英国/气候

英国有90多个非政府组织7月7日联名致函英国首相，要求他履行英国此前作出的气候融资的承诺。

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90多个英国以及国际公民社会团体-，涵盖气候和自然、人道援助、发展、工会和残疾人组织等等共同致函首相里希-苏纳克，要求他兑现英国从2021年起在五年内提供116亿英镑的气候融资承诺，确保英国在2019年的承诺得以兑现。

此前有报道称，英国政府正在考虑放弃这一承诺，原因是新冠疫情以及乌克兰战争给政府带来的财政负担。

公开信写道： 上周气候变化委员会透露，英国在实现其减排承诺上已经偏离了轨道，而现在又有报道说，英国政府也可能违背其在气候融资方面的承诺。

而当英国的化石燃料公司享受着破纪录的利润时，世界不可能相信英国无法承担将其GDP的0.5%的来为解决贫困、自然退化以及气候变化的全球努力作出贡献。

气候行动网络执行董事Tasneem Essop，就此表示：“大家都记忆犹新，发达国家在哥本哈根峰会作出的1000亿美元的承诺在到期三年后仍未兑现。而气候危机的规模和速度都在升级，适应、缓解和解决损失和损害所需的资金也成倍增加。富国不能选择放弃他们的公共财政承诺。因为他们有能力通过对化石燃料污染者、公司和超级富豪征税来筹集这些资金。现在是付钱的时候了。"

巴西气候观察组织执行秘书Marcio Astrini强调指出："英国威胁要放弃其承诺是一个可怕的预兆。它可能会为其他发达国家开了一个先例。英国必须履行格拉斯哥的承诺，在气候方面发挥领导作用。

此外，本周五是瑞典气候女孩顿博举行气候罢课以来的第255周。顿博在推特上呼吁欧洲议会议员下周三支持投票表决《自然恢复法》，她说不能够继续贪婪地开采矿藏牺牲自然了。

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