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塞内加尔首都海滨现有毒微藻

西非 – 在西非国家塞内加尔首都达喀尔的一个滨海区，不仅只是当地民众，那怕是途径这里的路人或水中的泳者都会有可能出现流感的症状。法国科研人员现已对这种奇怪的现象给出了科学的解释，确认是由于水中有毒微藻所造成的。

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RFI Santé / Sénégal : les microalgues de type Ostreopsis, cause de symptômes grippaux sur le littoral de Dakar. Un phénomène saisonnier, désormais bien identifié par l’IRD - Institut de Recherche pour le Développement. (illustration)
RFI Santé / Sénégal : les microalgues de type Ostreopsis, cause de symptômes grippaux sur le littoral de Dakar. Un phénomène saisonnier, désormais bien identifié par l’IRD - Institut de Recherche pour le Développement. (illustration) © Courtesy of IRD / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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-- 法国科研人员破解达喀尔神秘现象 -

据本台法广（RFI）法文网报道，喉咙痛、流鼻涕、咳嗽等等，这些都是塞内加尔首都阿尔马迪斯海滨路（la corniche des Almadies）附近居民、渔民和游客在最近几天抱怨出现的流感症状。原因现在揭秘，这是由于海水中的有毒微藻密度过量。这种现象在达喀尔沿岸反复出现。

Image RFI - Sénégal - Dakar
RFI Image / Sénégal : le quartier des Almadies, à Dakar, au Sénégal, une photo prise en novembre 2018. (illustration) Assane Diop/RFI

本台法广（RFI）通讯员夏洛特（Charlotte Idrac）2023年07月29日星期五发自达喀尔（Dakar）的消息说，在阿尔马迪斯海滨路（la corniche des Almadies），那怕只是在路边散步或在水边泡澡，都会突然出现流感症状。这种季节性现象的起因如今已被法国发展研究院(IRD-Institut de Recherche pour le Développement)的科研人员破解。

-- 这种现象并不只是发生在塞内加尔 -

专家解释说，人们正面对有毒微藻的一次大爆发，这是一种卵形有毒微藻(microalgue)。每年夏季和冬初，当它的密度过大，就会释放出生物毒素，随风飘散。当地所有的居民都有可能被感染。它不致命，但会造成类似流感症状的耳鼻喉科问题。

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RFI Image / Sénégal : un groupe Orchestra a effectué son concert dans un restaurant de la corniche des Almadies à Dakar. (illustration) © Théa Ollivier/RFI

本台法广（RFI）法文报道指出，这种现象在世界其它地方也能被观察得到，比如，在法国的巴斯克海岸。科学界认为，对身体健康的人而言，这种现象的风险很小。但法国发展研究院(IRD-Institut de Recherche pour le Développement)的海洋专家指出，需要开展深度的研究。推动科研了解这种藻类的影响，观察人类尚不知道毒性的其它藻类。那将可能帮助人们做出经济评估，了解它们的影响。

-- 海洋污染未来可能会加重影响环境 -

La construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer au pied de la colline des Mamelles provoque la grogne des restaurateurs du littoral et l’inquiétude des pêcheurs de la zone.
La construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer au pied de la colline des Mamelles provoque la grogne des restaurateurs du littoral et l’inquiétude des pêcheurs de la zone. © RFI/Théa Ollivier

法国发展研究院(IRD）的研究人员表示，海洋污染，尤其是水域内的卫生问题，这些都是“加重因素”，未来有可能会造成这一现象的加剧。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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