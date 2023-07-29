塞内加尔首都海滨现有毒微藻

RFI社会 / 公共卫生

西非 – 在西非国家塞内加尔首都达喀尔的一个滨海区，不仅只是当地民众，那怕是途径这里的路人或水中的泳者都会有可能出现流感的症状。法国科研人员现已对这种奇怪的现象给出了科学的解释，确认是由于水中有毒微藻所造成的。

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-- 法国科研人员破解达喀尔神秘现象 -

据本台法广（RFI）法文网报道，喉咙痛、流鼻涕、咳嗽等等，这些都是塞内加尔首都阿尔马迪斯海滨路（la corniche des Almadies）附近居民、渔民和游客在最近几天抱怨出现的流感症状。原因现在揭秘，这是由于海水中的有毒微藻密度过量。这种现象在达喀尔沿岸反复出现。

RFI Image / Sénégal : le quartier des Almadies, à Dakar, au Sénégal, une photo prise en novembre 2018. (illustration) Assane Diop/RFI

本台法广（RFI）通讯员夏洛特（Charlotte Idrac）2023年07月29日星期五发自达喀尔（Dakar）的消息说，在阿尔马迪斯海滨路（la corniche des Almadies），那怕只是在路边散步或在水边泡澡，都会突然出现流感症状。这种季节性现象的起因如今已被法国发展研究院(IRD-Institut de Recherche pour le Développement)的科研人员破解。

-- 这种现象并不只是发生在塞内加尔 -

专家解释说，人们正面对有毒微藻的一次大爆发，这是一种卵形有毒微藻(microalgue)。每年夏季和冬初，当它的密度过大，就会释放出生物毒素，随风飘散。当地所有的居民都有可能被感染。它不致命，但会造成类似流感症状的耳鼻喉科问题。

RFI Image / Sénégal : un groupe Orchestra a effectué son concert dans un restaurant de la corniche des Almadies à Dakar. (illustration) © Théa Ollivier/RFI

本台法广（RFI）法文报道指出，这种现象在世界其它地方也能被观察得到，比如，在法国的巴斯克海岸。科学界认为，对身体健康的人而言，这种现象的风险很小。但法国发展研究院(IRD-Institut de Recherche pour le Développement)的海洋专家指出，需要开展深度的研究。推动科研了解这种藻类的影响，观察人类尚不知道毒性的其它藻类。那将可能帮助人们做出经济评估，了解它们的影响。

-- 海洋污染未来可能会加重影响环境 -

La construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer au pied de la colline des Mamelles provoque la grogne des restaurateurs du littoral et l’inquiétude des pêcheurs de la zone. © RFI/Théa Ollivier

法国发展研究院(IRD）的研究人员表示，海洋污染，尤其是水域内的卫生问题，这些都是“加重因素”，未来有可能会造成这一现象的加剧。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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