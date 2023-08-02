气候： 中国否认阻止G20就碳排放达成协议

G20/碳排放/中国

中国周三（8月2号）强烈否认阻碍了上周二十国集团（G20）环境部长之间的气候谈判，并称他们未能达成协议 "令人遗憾"。

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在印度果阿邦举行的20国集团能源部长会议上周六闭幕，但部长们未能就 2025 年之前的二氧化碳排放上限达成一致，而这些国家的碳排放量加在一起占世界总量的 80% 以上。法国生态转型部长克里斯托夫-贝丘（Christophe Béchu）告诉法新社，与中国、沙特阿拉伯和俄罗斯的讨论 "很复杂"。一位消息人士还告诉英国《金融时报》，中国“故意阻止了讨论”。

周三，中国外交部在一份以问答方式发出的声明中，对“个别西方媒体援引个别人观点称中方立场阻碍会议就减排、停止使用化石燃料、提高可再生能源利用等关键问题达成一致”的说法提出质疑，称这些评论 "与事实不符"。并认为“金奈会议取得了‘积极和平衡的结果’”。 但该声明同时强调，"由于某些国家的干涉，不必要地将地缘政治问题引入辩论，会议没有达成任何公报，中方对此表示遗憾"，但中方的声明没有提供更多细节予以说明解释。

法新社报道称，20 国集团能源部长未能就减少化石燃料使用的时间表达成一致。这一结果被视为对减排努力的打击。主要石油生产国担心过快的能源转型会对其经济造成影响，尤其是俄罗斯和沙特阿拉伯被指在立场果阿会议上缺乏进展。

按照原定计划，此次二十国集团（十九个最发达经济体和欧盟）环境部长会议将达成一些协议，然后由各国领导人在 9 月于新德里举行的峰会上签署。欧洲环境专员维尔吉尼尤斯-辛克维丘斯（Virginijus Sinkevicius）上周三向法新社发出警告："人们的生计正在遭到破坏。

上周金奈会议失败前，7 月 22 日在印度果阿帮举行的一次会议也以失败告终，未能就化石燃料问题达成协议。

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