法国老专家谈对非洲蛇的研究

RFI专访 / 非洲嘉宾

法国 – 世界上约有3000多种蛇类，其中因其毒液可能造成严重伤害而被列为重点的有250来种，分布在全球160个国家，主要发生在热带和亚热带地区的发展中国家。世界卫生组织（OMS）曾指出，每年有近270万人因蛇咬伤而入院，其中大约8万到14万人因此丧生，另有大约40万人被迫截肢或是落下终身残疾。撒哈拉沙漠以南的非洲、亚洲的热带地区、新几内亚，以及美洲中南部都是蛇咬伤的高发区。世卫组织有一项全球战略，旨在到2030年使全球蛇咬伤的致死致残率下降50%。热衷于研究蛇毒性的一名法国疟疾专家日前接受了本台法广（RFI）法语[非洲嘉宾]栏目（Invité Afrique）记者的专访。据其观察和研究，275种蛇中仅50来种具有潜在危及生命的咬伤。

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本台法广（RFI）2023年08月06日星期天在法语«非洲嘉宾»专栏中（Chronique Invité Afrique）刊出记者克里斯蒂娜（Christina Okello）的一篇专访。这一访谈的对话人法国疟疾专家特拉普医生（Dr. Jean-François TRAPE），现已74岁。他曾担任法国发展研究院(IRD-Institut de recherche pour le développement) 的主任。

RFI Image / Chronique Invité Afrique. 法广电台“非洲嘉宾”专栏 © Studio Graphique FMM

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：«Seule une cinquantaine de serpents sur 275 ont une morsure potentiellement mortelle»。换做中文可被译作«275种蛇中只有50来种有危及生命的咬伤»。下面是简介以供分享。

-- 法国学界前辈持之以恒的探索精神 -

本台法广（RFI）«非洲嘉宾»专栏（Chronique Invité Afrique）的这一访谈首先提到，法国疟疾专家特拉普医生（Dr. Jean-François TRAPE）的研究重点不是蚊子，而是爬虫类动物：蛇。

Moustique-tigre (Aedes albopictus), vecteur du chikungunya et de la dengue. (Photo : Michel Dukhan/ IRD)

为了研究和教学之需，他一生中用了40多年，走访非洲30多个国家。上个月他出版了一部科普书籍，法文书名为«Guide des serpents d'Afrique occidentale, centrale et d'Afrique du Nord»，中文可被译作：«非洲西、中、北部蛇类指南»。

-- 法国专家一生发现了30个新蛇品种 -

法国学者特拉普医生（Dr. Jean-François TRAPE）的这部著作是迄今为止对非洲相关区域内蛇类最完整的一个统计。书中记录了370多种蛇类。他在这一专访中介绍说，他对蛇的爱好，早于法国发展研究院(IRD) 的创立。他那时还仅仅只是法国海外技术和科研办（ORSTOM - Office de la recherche scientifique et technique outre-mer）的一名年轻研究员。这一科研机构是法国发展研究院(IRD) 的前生。

RFI Image Archive / Le serpent mamba noir, un des serpents les plus dangereux d'Afrique. (illustration) Getty - Robert C Nunnington / RFI Image Archive

特拉普医生（Dr. Jean-François TRAPE）总共采集了25000条蛇的样本，其中有30多个为新发现的品种，之前不为科学界所了解。1980年他首次来到刚果共和国首都布拉柴维尔（Brazzaville）。和亲友们晚饭时，有条蛇突然出现在餐桌旁。这天，他捕捉到了此生中的第一条刚果蛇。

-- 出书目的旨在提高大众对蛇的认识 -

法国学者特拉普医生（Dr. Jean-François TRAPE）说，他最初到的是刚果，之后又去了塞内加尔，然后，走了非洲20多个国家。他意识到民众对蛇真的缺乏认识，包括在乡村。他出这部科普书籍的目的是为了能够提高认知。

RFI Image Archive / Programme d'appui à la recherche en réseau en Afrique. (IRD - Institut de Recherche pour le Développement) IRD / RFI Image Archive

特拉普医生（Dr. Jean-François TRAPE）在接受本台法广（RFI）«非洲嘉宾»专栏（Chronique Invité Afrique）这个专访的最后部分中指出，他对这部书最终能够出版感到很高兴。书中罗列了375种蛇，而且全部都配有彩色照片。对其个人而言，书中的每一条蛇都能勾起他的一段记忆。

（翻译和编辑：法广RFI电台 尼古拉）

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