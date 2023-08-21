福岛核水排放日期公布前夕 日媒报“软管”龟裂泄露

日本/福岛/核水

日本经产大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）今天周一表示日本政府将于周二确定福岛核处理水排放入海日期。共同社同日刊出福岛核处理水“软管”6月发现裂缝的消息。

东京电力公司 (TEPCO) 位于福岛县大熊市的福岛第一核电站内储存污水的水箱2023年1月20日。

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据法新社报道，日本经产大臣西村今天8月21日在新闻会上说："我们希望明天（周二）召开一次相关部长会议，在确认保障安全和补救日本渔业形象受损工作的进展之后，就开始对排水一事做出决定。

福岛核电站运营商日本东电公司（Tepco）一位官员周一表示，在政府做出决定后"一到两天"就可以开始排水。该公司计划每天最多向太平洋排放50万升水，并通过稀释来降低氚水的放射性水平。

国际原子能机构（IAEA）今年7月批准了该项目，认为稀释后的排放对人口和环境的影响"微不足道"，但日本渔民和中国等邻国继续反对。

软管龟裂

据共同社8月21日报道，东电公司福岛第一核电站今年6月从环绕处理水的储罐围堤内的积水中检出了“活度高于正常值”的放射性物质。调查结果显示，输送处理水的软管上有4.5厘米龟裂，致处理水发生外泄。不过外泄水并未流到围堤以外。

该报道说，软管的龟裂可能是在拆除包装材料之际软管被刀片划伤，裂缝逐渐扩大。东电表示今后将使用圆角剪刀和两层软管，防止再次发生问题，并称，“实际排海之际将通过管道输送，而不是软管”。

据东电介绍，6月7日至9日为了检查阀门，在储罐之间进行了处理水输送。在6月15日分析围堤内蓄积的雨水，检出每公升氚为3.3万贝克勒尔、锶90为9.8贝克勒尔。

涉事软管为聚氯乙稀材质，龟裂约为4.5厘米。该软管20日、21日也用于从其他储罐中输送处理水，围堤内积水中检出6.7万贝克勒尔的氚，超过了6万贝克勒尔的日本国家标准。不过，所有软管均放置在围堤内，因此外泄的水未流到围堤外。

日本福岛第一核电站在2011年3月11日的海啸中遭受重创，饱和的厂区储存了130 多万吨水。

渔民反对立场不变--氚的影响

澳大利亚阿德莱德大学辐射专家托尼-胡克（Tony Hooker）告诉法新社，几十年来，世界各地的核电站一直在向水中释放氚，并未发现对环境或健康有任何影响。

不过，环保组织对日本的核水排海计划提出了批评，绿色和平组织指责日本政府"淡化辐射风险"。

日本首相岸田文雄周日访问福岛第一核电站后，周一在东京会见了日本渔业代表坂本正信（Masanobu Sakamoto）。

岸田首相在会后解释说，"我们要求理解排放这些水的必要性"，并认为，向海洋排放对于拆除电站的进展"至关重要"，而"福岛的重建有赖于此"。

坂本先生对记者说："我们的立场没有改变，我们仍然反对排水"，他向记者表示，他已告诉岸田首相，渔民将坚持这一立场。

坂本说："我告诉他，科学安全并不一定等同于社会安全感。他补充说："我们担心一旦开始排放，产品的声誉就会受到损害"。

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