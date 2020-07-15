巴西亞馬遜雨林保護區的牛群成為肉品公司JBS的供應鏈源頭 發表時間： 15/07/2020 - 22:13 巴西肉品公司 JBS 的一名員工 REUTERS/Ueslei Marcelino 作者： 安東尼 1 分鐘 國際特赦組織發布報告《森林淪為牧場》（From forest to farmland），指出世界最大肉品公司JBS的供應鏈源頭來自巴西亞馬遜雨林保護區出現的非法放牧牛群 。 廣告 繼續瀏覽後續 肉品公司巨頭JBS疏於監督非法放牧，沒有能阻止非法商業放牧的牛群進入其產品供應鏈，因此悖離了《聯合國工商企業與人權指導原則》的規範，未盡到身為企業公司應有的職責及謹慎。國際特赦組織表示，根據《聯合國工商企業與人權指導原則》，JBS公司因提供經濟誘因導致保護區出現非法放牧牛群，已侵犯保留區內原住民及居民的人權。國際特赦組織危機與環境主任皮爾斯豪斯（Richard Pearshouse）表示， JBS公司至少從2009年起，就知道保護區非法放牧的牛群可能會進入其產品供應鏈。但是JBS公司卻沒有能有效監督其包含間接供應商的供應鏈。JBS公司必須彌補已經造成的危害，並儘快實施監測系統以避免再出現非法放牧的情況。據估計，巴西國內有大約2.14億頭牛隻，為世界之冠，牛肉產值將近1,240億美元，占巴西8%的GDP。1988年到2014年間，遭砍伐或焚毀的森林有63%成為了牛群牧地，面積是五個葡萄牙那麼大。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 經濟