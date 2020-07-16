神秘黑客大舉進攻推特心臟

一連串推特名人帳戶周三遭到黑客入侵，用來發布騙取數字貨幣的推文，其中包括角逐美國總統的候選人拜登、電視真人秀明星金·卡戴珊(Kim Kardashian)、前美國總統奧巴馬、特斯拉創始人馬斯克、“侃爺”坎耶·維斯特(Kanye West)以及許多其他人氣頗高的帳戶。推特稱已採取罕見動作，凸顯出此次黑客入侵的嚴重程度。專家警告，“如果黑客確實能夠進入推特的後端，或者直接侵入了數據庫，那麼就沒有什麼可以阻止他們竊取數據了...。”

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據路透社消息，推特(Twitter)名人帳戶遭黑客大舉入侵，推特緊急暫停部分認證帳戶發文。在發生第一波推特帳戶被黑之後將近兩小時，未對外公布原因。推特採取罕見動作，禁止至少部分經過認證的帳戶同步發文，凸顯出此次黑客入侵的嚴重程度。

目前還不清楚是否所有的認證帳戶皆受到影響，但若真是如此，這對推特平台及其用戶將是重大衝擊。認證用戶包括名人、新聞記者、新聞機構、以及政府、政治人物、國家元首、應急服務機構。

該報道稱，推特未提供詳細說明，但在聲明中稱，“在我們檢視和處理這個問題的同時，用戶可能無法發文或重設密碼。”

這一問題的範圍之大暗示，黑客或許侵入了整個系統，而不僅僅是個別賬戶。雖然賬戶被侵入並不罕見，但周三黑客事件的範圍和協調性還是讓專家感到意外。

據網絡安全公司CrowdStrike聯合創始人Dmitri Alperovitch指出，“看起來這堪稱迄今為止針對主要社交媒體平台最嚴重的一起黑客攻擊事件。”

據路透社指，一些專家認為，黑客似乎很有可能進入了推特的內部架構。據安全公司Synopsys軟件工程主管Michael Borohovski表示，“有很大可能黑客能夠侵入推特應用的後端或者服務層，”Michael Borohovski還說，“如果黑客確實能夠進入推特的後端，或者直接侵入了數據庫，那麼就沒有什麼可以阻止他們竊取數據了...。”