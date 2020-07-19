馬來西亞登嘉樓立法緊急保護海龜蛋

在馬來西亞，臨海的登嘉樓州（Terengganu）頒布了一項新法律，禁止販賣海龜蛋。“登嘉樓 ”也被譯為“丁加奴”，當地因海龜每年回到這裡的海灘或河灘來產蛋而聞名東南亞。

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本台RFI法廣法文網周日（2020年7月19日）刊出了記者Gabrielle MARECHAUX的一個長篇採訪，在此予以着重介紹。報道說，登嘉樓出名的原因之一，也是因為這裡可以品嘗得到瀕臨滅絕的珍稀動物海龜的蛋。儘管現在可以看到思維開始轉變，但動物保護工作依然複雜。

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當地人Wazel表示，童年時他曾吃過海龜蛋，青年時他偷獵過海龜蛋，而今，步入五十歲的他，在過去近十年裡致力於保護海龜蛋。一種180度的思想轉變。他表示：現在走在河灘，已經幾乎看不到成年的烏龜。如果人們繼續偷蛋，我們的後代就看不到這一切了。所以我如今致力於保護烏龜，以便人們可能繼續觀賞烏龜。他現在已是烏龜觀察組織（TCS）的一名管理員。每年到了烏龜下蛋季節，他都會在夜間巡視沙灘，趕在天敵和盜獵人之前，收集海龜蛋。

海龜蛋和水果一起放在市場銷售

就在海龜保護機構九年來致力於搶救小海龜的同時，20公里外的Chukai市場上，海龜蛋被混在水果中，一起銷售。當地一名女商販指出，儘管這一做法沒有得到大家一致認同，但這種生意依然火紅。這名商販表示，海龜蛋的氣味在近距離真的很難聞，她的女兒就受不了這股味，但它有益於防範AVC腦血管意外（中風），有人就是因此而購買，價格為二歐元三個。

本台RFI法廣記者在這一採訪報道中指出，如果說登嘉樓州的新法對保護瀕臨滅絕物種是一個進步，但當局尚未公布對違法分子如何量刑。

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