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印度金奈存在類似貝魯特大爆炸隱患

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印度海關人員在金奈查獲740噸硝酸銨 Les douanes du port de Chennai ont révélé la présence de 740 tonnes de nitrate d’ammonium dans plusieurs entrepôts (illustration).
印度海關人員在金奈查獲740噸硝酸銨 Les douanes du port de Chennai ont révélé la présence de 740 tonnes de nitrate d’ammonium dans plusieurs entrepôts (illustration). © ARUN SANKAR / AFP 法新社
作者： 尼古拉
1 分鐘

印度海關人員在孟加拉灣沿岸最大的海港城市Chennai（金奈或欽奈）的多座倉庫里發現了740噸硝酸銨（Nitrate d’ammonium）。這種化學品被認為是2020年8月4日周二貝魯特港災難性大爆炸的肇事原因。

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據本台RFI法廣記者Côme BASTIN周六（2020年8月8日）發自班加羅爾消息，印度海關人員在倉庫里起獲的這批硝酸銨，保存狀況令人質疑。正是出於對發生類似貝魯特大爆炸災難性事件的擔憂，位於印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的金奈海關人員在多座倉庫里發現了740噸硝酸銨。

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這批化學品已在Chennai郊區已存放了五年之久。進口商沒有相應的許可證。不過當局表示，經檢查，這批硝酸銨的存放狀況符合爆炸品的法律規範。但這一解釋還是不足以讓人安心。泰米爾納德邦污染控制中心在8月7日周五指出，這些之前從未接受過檢查的倉庫周圍，共生活着近1萬2千人。他們將在本周末被轉移。泰米爾納德邦當局還下令，對另外三座倉庫展開檢查。

在與泰米爾納德邦相鄰的安得拉邦（Andhra Pradesh）也很擔憂，當地Vizag市內存放了近1萬9千噸硝酸銨。今年5月就已發生過一起工業災難。當局已派出檢查組，確保這批化學品的存放安全。

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