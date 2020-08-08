印度金奈存在類似貝魯特大爆炸隱患

印度海關人員在孟加拉灣沿岸最大的海港城市Chennai（金奈或欽奈）的多座倉庫里發現了740噸硝酸銨（Nitrate d’ammonium）。這種化學品被認為是2020年8月4日周二貝魯特港災難性大爆炸的肇事原因。

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據本台RFI法廣記者Côme BASTIN周六（2020年8月8日）發自班加羅爾消息，印度海關人員在倉庫里起獲的這批硝酸銨，保存狀況令人質疑。正是出於對發生類似貝魯特大爆炸災難性事件的擔憂，位於印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的金奈海關人員在多座倉庫里發現了740噸硝酸銨。

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這批化學品已在Chennai郊區已存放了五年之久。進口商沒有相應的許可證。不過當局表示，經檢查，這批硝酸銨的存放狀況符合爆炸品的法律規範。但這一解釋還是不足以讓人安心。泰米爾納德邦污染控制中心在8月7日周五指出，這些之前從未接受過檢查的倉庫周圍，共生活着近1萬2千人。他們將在本周末被轉移。泰米爾納德邦當局還下令，對另外三座倉庫展開檢查。

在與泰米爾納德邦相鄰的安得拉邦（Andhra Pradesh）也很擔憂，當地Vizag市內存放了近1萬9千噸硝酸銨。今年5月就已發生過一起工業災難。當局已派出檢查組，確保這批化學品的存放安全。

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