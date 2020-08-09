Covid-19 :北歐航空SK4700航班很失望

挪威從2020年8月8日周六起對來自歐洲四國的旅客再次強制執行隔離措施。北歐航空（SAS）SK4700航班的158人，因一分鐘之差，不得不接受隔離。

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據本台法廣RFI法文網報道，挪威當局周四宣布，對來自歐洲四國：法國ˎ 瑞士ˎ 摩納哥和捷克的旅客實施隔離10天的措施。北歐航空的一架波音737客機，有158人。這架客機的航班號為SK4700，它從法國尼斯（Nice）飛挪威奧斯陸(Oslo Gardermoen)，比原定時間提前9分鐘抵達。

客機在挪威奧斯陸下降時，駕駛員曾宣布預計抵達停靠時間是2020年8月8日周六零點整，對此，SK4700航班裡，充滿了一片熱烈鼓掌之聲。大家都鬆了口氣，本以為就此躲過了強制隔離措施，因為他們的班機提前了9分鐘。挪威對來自法國旅客實施強制隔離措施的起點時間是周六。

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然而，他們都想錯了。奧斯陸方面在經過短暫的思考後，做出決定，從周六零點起開始執行這一隔離措施。挪威當局對上述歐洲四國實施隔離措施的衡量標準為：在過去14天中，每十萬居民中的新感染Covid-19人數超過20。

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