毛里求斯最憂擱淺日本油輪水中斷裂

毛里求斯海域在發生漏油事故後，現在最擔心出事油輪在水中一斷為二。 Après la marée noire à Maurice, la crainte est désormais de voir le navire se briser dans les eaux.

對在毛里求斯觸礁擱淺日本油輪的救援工作暫告成功。自周一晚，掛巴拿馬國旗的Wakashio(若潮號)油輪上的漏油得到了控制。法國與日本的救援隊應該從周三起開始清理海面和海灘，現在最大的風險是擱淺油輪隨時可能斷裂。

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據本台RFI法廣特派記者Abdoollah 周三（2020年8月12日）發自毛里求斯首都路易港（Port-Louis）的報道，在現場的專家們都同意，這艘300米長的油輪在水中一斷為兩的風險很高。那將可能發生二次災難。因此，對Wakashio(若潮號)上石油製品的清理搶救，正在積極展開。

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漏油事故有加重風險

來自現場的報道說，出現漏油的主要儲油艙及其它不幸意外，現已清空了所剩的2500多噸碳氫化合物。別的油罐里還保存了200噸柴油，造成本次海上漏油事故有進一步加重的潛在風險。目前的評估認為，有1000噸重油泄在毛里求斯海域。對當地造成的災難顯而易見，當地東南沿海的其它村莊也被波及。

為了保護這片水域，自願人員現已布下稻草繩，與此同時，外國專業人員準備回收海面上的浮油和清理沿岸。繼法國救援人員之後，聯合國的一支團隊周二抵達，按計畫周三還有一批日本專家加入。

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