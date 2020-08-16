日本油輪“斷成兩節”漏油千噸 毛里求斯天堂被弄髒

日本散貨船WAKASHIO號在南印度洋島國毛里求斯東南海域觸礁後，船體在8月15日折斷，該船已向岸邊傾瀉一千噸燃油。救援隊伍打算先將三分之二船身拖向遠海。

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這艘船的船東是日本長鋪汽船，承租方是商船三井（Mitsui O.S.K. Lines）。商船三井周日宣布，WAKASHIO號船於8月15日在海上一折兩段，向岸邊傾瀉了大約一千噸燃油。該聲明說，這個信息來自該船的所有者長鋪汽船。

法新社說，這艘散貨船7月25日在毛里求斯東南部海域觸礁擱淺，船上載有3800噸燃油和200噸柴油。目前已從船身內部溢出800至1000噸燃料，污染了海岸，尤其是毛里求斯的紅樹林和瀕危物種保護區。

毛里求斯首都路易港警方未披露姓名人士透露，救援隊伍計畫先將該船的前部，相當於船體三分之二，拖到遠海，以減少漏油引發更多生態污染。餘下的三之一船身目前仍被卡在岩礁里。

毛里求斯政府被民眾指控疏忽大意。輿論不明白為什麼從這艘船擱淺到發現泄油，這段時間內，當局做的事情如此少。

毛里求斯總理普拉溫德-賈格納特（Pravind Jugnauth）認為政府沒有犯任何錯誤，並拒絕道歉。毛里求斯政府還宣布，將就燃油造成的損害以及清潔海岸的費用向船東和保險人尋求賠償。

日本長鋪汽船 Nagashiki Shipping表示，“深知（自己）責任”，並答應“真誠”回應賠償要求。

據共同社報道，毛里求斯在8月7日宣布進入“環境緊急狀態”。日本政府為確認事故情況，正在協調向當地派出環境省職員和專家。

南印度洋島國毛里求斯是風光奇旎的度假天堂。該國民風溫和友善，大部分居民的祖先來自印度。少部分是巴基斯坦裔，還有較少歐洲人及華人。