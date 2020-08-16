埃及總理訪蘇丹 議埃塞俄比亞復興大壩

埃及總理周六訪問蘇丹，旨在加強雙方的政治與經濟關係，統一立場，共同應對埃塞俄比亞在青尼羅河上修建的復興大壩。埃及ˎ 蘇丹以及埃塞俄比亞正準備就此大壩召開一次三方會議。

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埃及總理周六訪問蘇丹，旨在加強雙方的政治與經濟關係，統一立場，共同應對埃塞俄比亞在青尼羅河上修建的復興大壩。埃及ˎ 蘇丹以及埃塞俄比亞正準備就此大壩召開一次三方會議。

據本台RFI法廣記者Alexandre.B周日（2020年8月16日）發自開羅的報道，埃及政府總理馬德布利Moustafa Madbouli周六（2020年8月15日）到訪喀土穆， 並已會晤了蘇丹過渡政府總理Abdallah Hamdok。埃塞俄比亞復興大壩是這兩位非洲尼羅河沿岸國家政府首腦商討的重要議題之一。

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對埃塞俄比亞而言，這座非洲最高的大壩對其農業生產與發電至關重要。而對蘇丹而言，源自埃塞俄比亞的青尼羅河為其國民提供了50%的所需用水。但對埃及而言，這座可以控制85%水流的大壩，被認為是一種威脅。

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埃塞俄比亞過去曾在蘇丹穆斯林政權與開羅反穆斯林兄弟會之間的理念分歧中起到過調解人的作用。而今，開羅與喀土穆新政府之間的關係已明顯改善。

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