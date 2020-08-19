新冠病毒變種或更傳染

根據專家指稱，歐洲、北美和部分亞洲地區越來越常見的新冠病毒變異可能令其更具傳染性，但致命性似乎減弱了。世界衛生組織(WHO)稱，科學家早在2月就發現了病毒變異，變異毒株已在歐洲和美洲傳播。有馬來西亞官員稱目前正研發的疫苗可能對這種變異毒株無效。

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據路透社今天報道說，有專家稱新冠病毒變異後更具傳染性，但致命性可能下降。根據新加坡國立大學醫院高級顧問、國際傳染病學會候任主席Paul Tambyah認為，歐洲、北美和部分亞洲地區越來越常見的新冠病毒變異可能令其更具傳染性，但致命性似乎減弱了。

據這位知名傳染病醫生指出稱，有證據顯示，這種名為D614G突變的新冠病毒毒株在一些地區擴散的同時，死亡率呈下降，這意味着其致命性較低。Paul Tambyah說，“如果一種病毒傳染性變強了，但致命性下降了，這也許是好事，” Tambyah指出，多數病毒在變異時毒性會減弱。他稱，讓更多的人感染但不致命，這對病毒有利，因為病毒依賴宿主才能生存。

該報道說，世界衛生組織(WHO)稱，科學家早在2月就發現了病毒變異，變異毒株已在歐洲和美洲傳播。WHO還表示，沒有證據表明這種變異導致了更嚴重的疾病。

周日，馬來西亞衛生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）敦促公眾提高警惕，此前當局在最近兩起聚集性疫情中發現D614G突變。

諾希山表示，該國檢測到的D614G毒株傳染性要高10倍，而目前正研發的疫苗可能對這種變異毒株無效。但Tambyah認為，這種病毒變異程度可能不足以影響疫苗的效果。