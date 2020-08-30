新冠病毒全球致死過84萬 2500萬確診 法國稍顯疫情降溫

根據截至今天早上國際標準時間4時統計，新冠病毒疫情在全球已經造成2500萬人確診染病，死亡統計84萬2915例。法國昨天報告24小時內又有超過5400例確診感染，但比前幾日稍有下降。

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據法新社今天引述法國公共衛生組織周六稍晚宣布，在過去的24小時內，已經記錄了超過5,400例新的冠狀病毒感染病例，這一數字在經過了三天的“指數級”增長後有所下降。

法國具體統計說，5,453例新陽性診斷，前一天星期五則有7,379例，星期四有6,111例，星期三有5,429例。

就感染率，測試報告陽性率繼續增加，過去7天為4％，上周五為3.9％，之前星期四為3.8 ％星期三為3.6％。

自疫情爆發以來，法國總計有30,602人死亡，昨天24小時內報告有6人死亡。

根據法新社今天凌晨4:20綜合官方統計，全世界已正式發現超過2500萬例新冠狀病毒確診，具體為25,029,250例，疫情引致842,915例死亡。

疫情大流行的速度似乎在世界範圍內正在穩定增長，自7月中旬以來，大約每4天便發現一百萬例病例。

在被Covid-19大流行首先打擊之後，亞洲再次成為最近一個星期世界上記錄新病例最多的地區（570,819例），其中十個病例中有八個以上就在印度。

據法新社說，緊隨其後的是拉丁美洲和加勒比（552,238），加拿大和美國（296,503），歐洲（221,670），中東（80,966），非洲（59,688）和大洋洲（1,670）。 ）

北美加拿大和美國僅次於拉丁美洲和加勒比地區（7,222,153例，包括273,887例死亡）。

印度疫情嚴重。印度周日宣布，它在24小時內記錄了78,761例新的冠狀病毒病例，刷新了新的世界紀錄。之前的記錄是美國在7月17日創下的，為77,638例確診。

法新社說，印度是過去一周中感染新病最多的國家（488,271），領先於美國（293,419）。

過去7天，阿根廷新病例數量的增長速度呈爆炸式增長（+ 35％），周六超過了40萬例Covid-19確診大關。

印度（+ 9％）有上升趨勢。不過美國（-5％），巴西（-1％）和哥倫比亞（-13％）報告有所下降。

據法新社解釋，確診的數字僅反映實際病例的一部分，因為許多國家僅將檢測用於追蹤，而或沒有足夠的資源開展大規模的篩查。