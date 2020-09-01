歐洲學校今開學到處如臨大敵

歐洲多國今天秋季開學，因新冠肺炎疫情威脅仍在，採取小心措施如臨大敵。大部分國家全國統一開學，但德國等國則採取地方決定，先後開學，有的學校已經開學數周了。

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據法新社今天報道說，歐洲複課如臨大敵，有的國家學校要求一天得洗5次手。

歐洲學校因2019冠狀病毒疾病疫情被迫停課近半年後，儘管感染率仍居高不下，依然決定在本月複課。法國、比利時學童今天重返校園，口罩一定要戴好，西班牙則規定學童一天至少洗5次手。

許多教師和家長擔心重開學校會加速新冠肺炎病毒疫情擴散，但政府堅持複課。

法國兒童今天結束長達2個月的漫長暑假，回到學校上課。暑假之前，這些學童僅上了兩周的課。教師與11到18歲的學童在室內和室外都必須配戴口罩。

比利時學童也將在今天回到學校，德國學童則是上月即已複課。希臘學童預料會在7日返校，除了強制配戴口罩，每間教室最多隻能有25人上課。英格蘭和威爾斯學童停課6個月後，也將在本周回到學校，政府起初表示在校不需要戴口罩，但已在8月26日修訂防疫政策。新防疫規定也建議教職員和11到18歲的中學生在走廊和公共空間戴上口罩。

法新社說，西班牙政府則堅持6歲以上學童隨時都要戴好口罩，一天至少得洗5次手、保持1.5公尺距離。另外，為減少課堂人數，地方政府也增聘教師因應。