歐洲八國嚴重關切巴西的森林遭砍伐

包括法國ˎ 德國和英國在內的八個歐洲國家一起致函巴西領導層對當地砍伐森林呈現令人不安的增長表示極度擔憂。巴西氣候ˎ 森林與農業聯盟呼籲當局抑制當前砍伐森林現象。

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據本台RFI法廣記者Martin.B周四（2020年9月17日）發自聖保羅的報道，巴西氣候ˎ 森林與農業聯盟這一生態團體提出的主要建議包括，結束對亞馬遜地區的非法破壞，暫停對所有遭砍伐林地的合法化程序，加強對違規行為的控制和懲罰等等。

巴西氣候ˎ 森林與農業聯盟名下所包含的非政府組織包括，世界自然基金會（WWF）ˎ 一些大企業類似家樂福（Carrefour）或達能(Danone),壓力集團比如巴西農貿協會，其領導人Marcello.B提高音調反對砍伐森林，他抱怨，情況讓人不安，對任何人都無益，即不利合法生產者，也不利生意人，對致力於創造巴西品牌的工作者而言也是不利的。只會對巴西造成傷害。

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不屬於巴西氣候ˎ 森林與農業聯盟旗下的氣候觀察機構人員Marcio.A表示，對這樣的呼籲致意，但認為，促使政府改變想法的機會不大。因為，不幸的是，就算國際投資者施加壓力，人們都沒有看到政府做出反應。

本次國際關注動員行動的背景是，亞馬遜地區自九月初以來，森林大火成倍增加。

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