印度青年在首都新德里聲援氣候

在瑞典女孩Greta Thunberg發起的 « Fridays for future »協會的號召下，關注氣候問題的青年9月25日周五再次發起全球罷課行動。在印度，有五十來人不顧當地嚴重Covid-19疫情，參加了示威。

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據本台RFI法廣記者Sébastien.F周六（2020年9月26日）發自新德里的報道，五十多名印度青年戴着口罩，身前擺着彩色橫幅，在首都新德里環境部前靜坐。這一示威沒有獲得正式批准，警察嘗試着趕人，但示威者無動於衷。一名24歲的青年Prerna.M解釋說，他與部落民眾一起工作，政府想要把他們趕出森林，但他們想要種植經濟作物。這不僅破壞原始森林，也破壞了原住民和諧的生活方式。

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顯然，這些年輕人不受歡迎。在七月份時，« Fridays for future »協會其發起反對政府改革的電子郵件宣傳活動，而被控在印度從事了恐怖主義活動。這一指控現已撤銷，但記憶猶新。女孩Srijani.D表示，所有的人都受到了影響，尤其是年輕人。但他們後來意識到，他們是因為觸及了重要理由，才招致打壓的。這只是開始，因為妨礙當權者只是改變事情的第一步，要知道這將會對下次選舉有影響。

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本台RFI法廣記者在報道結尾時指出，印度的示威青年最終取得了他們的首次勝利：警察讓他們示威了數小時。

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