阿塞拜疆與亞美尼亞今突開戰 亞美尼亞全國緊急動員

阿塞拜疆與亞美尼亞今天因爭議地區納戈爾諾-卡拉巴赫而開火。雙方互相譴責發動敵對行動。雙方已經報告互有傷亡，至少有兩架阿塞拜疆軍用直升飛機被擊落。納戈爾諾-卡拉巴赫由阿塞拜疆擁有主權，但多由亞美尼亞人居民佔據，並宣告分離。亞美尼亞將納戈爾諾-卡拉巴赫視為領土，針對阿塞拜疆在納戈爾諾-卡拉巴赫的干預鎮壓，亞美尼亞宣稱保衛領土與同胞，該國今天擴大納戈爾諾-卡拉巴赫緊急動員令而至全國。

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阿塞拜疆至此沒有退讓，並警告，阿塞拜疆有土耳其軍事支持。而土耳其與亞美尼亞雙方有歷史糾紛，關係一直緊張。土耳其總統發言人在推特上回應說：“我們強烈譴責亞美尼亞對阿塞拜疆的襲擊。”並向阿塞拜疆保證“土耳其將全力支持”。

據法新社消息說，阿塞拜疆和亞美尼亞分裂主義者說，周日在納戈爾諾-卡拉巴赫地區爆發的激烈戰鬥中，互有平民和士兵喪生，但彼此指責對方發動敵對行動。

納戈爾諾·卡拉巴赫（Nagorno Karabakh）是阿塞拜疆遭分裂地區，主要由亞美尼亞人居住，並得到亞美尼亞的支持。

納戈爾諾·卡拉巴赫1990年代初期已經打過一場戰爭，造成3萬人喪生。自那時以來，阿塞拜疆當局一直希望在必要時通過武力重新獲得控制。雙方和平談判已陷入僵局多年。

法新社說，納戈爾諾-卡拉巴赫經常發生武裝衝突甚至戰爭，軍事衝突導致阿塞拜疆與亞美尼亞捲入軍事對峙。 2016年，嚴重的武裝衝突幾乎演變成卡拉巴赫戰爭，而不久前2020年7月亞美尼亞人和阿塞拜疆人已經在邊境發生嚴重的武裝衝突。