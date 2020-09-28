病毒肆虐擴大 破全球百萬死亡大關

2019冠狀病毒疾病從中國爆發並蔓延全球迄今不到1年，法新社統整官方數字顯示，迄今已逾百萬人喪命。美國有逾20萬人病故，為全球最多，其次依序是巴西、印度、墨西哥和英國。印度累計9萬5542人染疫病死。法國疫情嚴峻，連續一個星期確診每天過萬。世界衛生組織警告，若不採取更多集體行動，病故人數恐倍增。

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據法新社報道稱，全球病故人數突破百萬，這一數字恐倍增。這場疫情摧殘全球經濟、引發地緣政治緊張，顛覆人們生活，從印度貧民窟、巴西叢林到美國最大城市紐約，無一不受其影響。為遏止疫情而實施的各種嚴格限制措施，迫使世界各地體育賽事、現場娛樂活動和國際旅遊都暫停，粉絲、觀眾和觀光客被迫留在家中。各地政府採取的嚴苛管制措施，使得4月間全球有超過半數人口，即40多億人，都處於某種程度的封鎖狀態，起初雖成功減緩疫情擴散，但隨着限制措施放寬，病例又再度激增。

據法新社根據官方來源所做的統計，截至格林威治標準時間（GMT）27日晚間10時30分，新冠病毒總計造成全球3301萬8877人染疫，並奪走100萬9人生命。美國有逾20萬人病故，為全球最多，其次依序是巴西、印度、墨西哥和英國。

科學家快馬加鞭研發有效疫苗之際，各國政府再度被迫在兩難之間取得平衡，即病毒管制雖然能減緩疫情擴散，但此舉也會傷害已經飽受衝擊的經濟和商家。據國際貨幣基金（IMF）今年稍早警告，隨着各國國內生產毛額（GDP）萎縮，經濟動蕩恐引發「前所未見的危機」。

該報道稱，受第一波疫情重創的歐洲地區，現在面臨另一波激增病例，巴黎、倫敦和馬德里紛紛被迫採取管制措施來減緩威脅壓垮醫院負荷量的病例數量。在商店、咖啡廳和大眾運輸工具中維持社交距離並配戴口罩，在許多城市中已經是日常生活的一部分。

多數地區9月中新增病例紛紛創新高，世界衛生組織警告，若不採取更多全球集體行動，染疫病故人數甚至恐倍增到200萬人。

印度疫情加劇，印度衛生部今天公布資料顯示，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例累計突破600萬起；過去24小時新增確診8萬2170例，及1039人病亡。印度衛生部說，截至目前為止，印度累計9萬5542人染疫病歿。印度確診人數名列全球第2，僅次於上周突破700萬例的美國。

印度先前實施嚴厲防疫管制措施，重創了經濟，也影響數百萬民眾生計，尤其以窮人受衝擊最大。目前染疫人數雖持續增加，但印度政府對於逐步鬆綁的封鎖令，不太可能重行實施。