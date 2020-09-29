日媒問美元的世界基礎貨幣壽命將至？

“是時候放棄美元主導權了”，7月下旬美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）在網站上發表了這樣的評論。該協會明確判斷稱，美元獨大造成美國經常項目赤字擴大，給美國的貿易競爭力和就業帶來壓力，更導致了收入差距和社會分化被拉大的結果。美國高盛集團（Goldman Sachs）也於7月指出“深刻憂慮美元作為世界軸心貨幣的壽命”。不過，幾乎沒有人認為很快會有其他貨幣代替美元成為世界的軸心貨幣。但以新冠疫情為契機，世界已經開始摸索“後美元”時代的未來。

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據日本經濟新聞今天報道問，美元的世界基礎貨幣壽命將至？美元在1944年通過布雷頓森林會議坐上了世界軸心貨幣的寶座，如今已過去75年有餘。目前，美元約佔各國外彙儲備餘額的6成、占國際結算的4成，至今仍具有壓倒性的支配力。然而，堅如磐石的美元的根基正漸漸露出破綻。

7月以後，拋售美元的動向加快。9月1日，代表綜合性貨幣強弱的美國洲際交易所（ICE）的美元指數降至91.5至91.9之間，創出約2年零4個月來的新低。日本瑞穗銀行國際外彙交易團隊的小林健一郎指出“貨幣寬鬆在導致美元價值下降”。

零利率政策長期化、經濟惡化、財政赤字擴大——在“強大的美國”發生動搖的背景下，資金正在從美元向其他資產轉移。7月，以美元計價的黃金價格刷新了9年來的最高紀錄。日本百達資產管理（Pictet Asset Management）社長萩野琢英認為，這“顯示出美元的貨幣價值已見底”。

據該報道說，不過，幾乎沒有人認為很快會有其他貨幣代替美元成為世界的軸心貨幣。“目前還沒有能夠代替美元的貨幣”，被稱為“日元先生”的前日本財務省官員榊原英資直言不諱。另一方面，加速脫離美元的徵兆也已經顯現，這也是不爭的事實。

在中美摩擦激化的背景下，美國特朗普政府7月通過了《香港自治法案》，暗示會對中國金融機構的美元融資進行限制。美國2018年對國際銀行同業間的國際合作組織“環球銀行金融電信協會”（SWIFT）施壓，切斷了伊朗金融機構與SWIFT系統的連接。中國成為“下一個目標”的可能性難以否定。渣打銀行香港地區首席經濟學家丁爽表示，“由於中美對立，對中國政府來說，人民幣國際化勢在必行”。中國已經為擺脫SWIFT依賴展開布局。人民幣跨境支付系統（CIPS）2015年投入運行，到今年8月，使用該系統的全球金融機構已超過1000家。

各國正在研究的央行數字貨幣（CBDC）的實用化也隱藏着加速脫離美元的可能性。中國將在主要城市進行“數字人民幣”實證實驗，爭取最早於2022年投入實用。歐洲也加快了“數字歐元”的研究步伐。

著有《貨幣論》一書的日本國際基督教大學的岩井克人預測稱，“下一個軸心貨幣是世界通用數字貨幣”。這意味着經濟學家凱恩斯曾經倡導的“超主權國際貨幣”（Bancor）的數字版將問世。

日本經濟新聞稱，如果世界軸心貨幣發生改變，世界金融市場也會隨之變化。以新冠疫情為契機，世界已經開始摸索“後美元”時代的未來。