諾貝爾醫學獎頒英美醫學家 關注丙肝與新冠病毒抗疫無關

美國病毒學家阿特爾(Harvey J. Alter)、萊斯(Charles M.Rice)、及英國生化學家賀頓{Michael Houghton)三位學者以發現C型(丙型)肝炎病毒方面的成就，共同獲得2020年諾貝爾醫學獎。

據路透社消息，2020年諾貝爾獎今天由醫學獎揭開序幕，美國病毒學家阿特爾(Harvey J. Alter)、萊斯(Charles M.Rice)、及英國生化學家賀頓{Michael Houghton)三位學者以發現C型(丙型)肝炎病毒方面的成就，共同獲得這項殊榮。因獲得諾貝爾獎肯定的研究通常得耗費多年進行驗證，因此今年的醫學獎預計不會頒給與新型冠狀病毒直接相關的研究。

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路透社說，2020年諾貝爾醫學獎頒授給英美三學者，他們因發現C型肝炎病毒共同獲獎。

而法新社說，2020年諾貝爾獎今天揭開序幕，醫學獎得主將率先揭曉，在全球努力對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）這波百年大疫之際，在衛生領域取得突破的研究可望摘下桂冠。諾貝爾獎基金會理事長海肯斯登（Lars Heikensten）稍早說：「（新型冠狀病毒疾病）大流行是人類的重大危機，同時也說明了科學的重要性。」然而，獲得諾貝爾獎肯定的研究通常得耗費多年進行驗證，因此今年的醫學獎預計不會頒給與新型冠狀病毒直接相關的研究。

諾貝爾醫學獎得主於今天上午11時30分出爐，明後兩天將陸續公布物理學獎和化學獎得主，萬眾矚目的文學獎及和平獎將於8日和9日揭曉，經濟學獎則要等到12日才會知道獎落誰家。